StreamOn der Telekom mit einigen neuen Partnern im Februar

Die Deutsche Telekom hat einige neue Audioangebote zu StreamOn hinzugefügt, die ab Februar genutzt werden können, ohne dass dies das monatlich verfügbare Datenvolumen belasten. Damit sind nun 443 Dienste bei StreamOn gelistet.

Die Deutsche Telekom fügt immer noch regelmäßig neue Dienste zu ihrer StreamOn-Option hinzu. Echte Highlights gibt es hier inzwischen freilich nur noch selten, da StreamOn schon so gut wie alle großen Audio- und Videostreamingdienste unterstützt. Ab Februar sind indes erneut fünf Audioangebote zu dem Angebot hinzugekommen. Hierbei handelt es sich um die Apps der NRW-Lokalradios Radio Hellweg, Radio MK, Radio Lippe­welle Hamm und Radio Kiepen­kerl. Alle diese Sender laufen auch bei den großen Radiostreaming-Apps, die schon länger durch StreamOn unterstützt werden, wer allerdings die jeweiligen Apps der Sender nutzen möchte, kann das jetzt tun.

Außerdem ist noch der Fußballdienst „Football was my first love“ bei StreamOn im Februar hinzugekommen, der Audioinhalte rund um den rollenden Ball enthält, über deren Mehrwert wir allerdings nichts sagen können. Eine vollständige Liste der insgesamt inzwischen 443 StreamOn-Partner gibt es bei der Telekom.

StreamOn im Ausland: Gerichtliche Klärung läuft noch

Unterdessen ist noch immer offen, wie die Telekom mit StreamOn in Zukunft verfahren wird. Strittig ist, ob das Unternehmen seinen Dienst im europäischen Ausland anbieten muss und falls ja, welche Konditionen dabei gelten sollen, Apfelpage.de berichtete. Bis zu einer letztinstanzlichen Klärung vor dem Europäischen Gerichtshof ist StreamOn einstweilen im EU-Ausland nutzbar, mit Glück auch noch bis in die diesjährige Urlaubszeit. Auch Vodafone ist inzwischen in ein ähnliches Regulierungsverfahren verstrickt, es betrifft das StreamOn-ähnliche, jedoch bei weitem weniger umfangreiche Angebot Vodafone Pass.

-----

