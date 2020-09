Störung: App Store aktuell für manche Nutzer nicht verfügbar

Der App Store macht aktuell bei einigen Nutzern Probleme. Wie viele Nutzer betroffen sind, ist nicht genau bekannt. Apple arbeitet an der Reparatur. Weitere Dienste waren ebenfalls betroffen, sollen aber inzwischen wieder funktionieren.

Das war vielleicht etwas zu viel auf einmal: Aktuell kommt es zu verschiedenen Problemen in Apples iCloud. Betroffen ist unter anderem der App Store, wie Apple auf seiner System-Statusseite mitteilt. Danach kommt es bei der Nutzung des App Stores vereinzelt zu Problemen.

Wie immer sind nur einige wenige Nutzer von dem Problem betroffen, wie viele es sind, wird nicht angegeben. Bei einigen hundert Millionen iCloud-Nutzern können aber durchaus einige Millionen Kunden das Problem haben. Apple arbeitet bereits an der Behebung des Problems. Wie lange das dauert, bleibt abzuwarten, in der Regel löst Apple solche Probleme in einem Zeitraum weniger Stunden. In seltenen Fällen vergingen auch mehr als zehn Stunden, bis ein Problem vollständig gelöst war.

Auch andere Dienste in den letzten Stunden mit Störungen

Neben dem App Store hatten auch andere Dienste zuletzt mit Problemen zu kämpfen. So war auch der iTunes Store teilweise nicht erreichbar oder funktionierte nur eingeschränkt. Ebenfalls Apple Music war zuletzt von einigen Aussetzern betroffen.

Laut Apple wurden dieses Probleme allerdings inzwischen wieder aus der Welt geschafft.

Klemmt bei euch noch irgend etwas anderes?

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!