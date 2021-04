Home Gerüchte Startet das iPad Pro 2021 am 11. und 12. Mai?

Apples iPad Pro soll angeblich am 11. und 12. Mai in den Handel kommen. Diese Behauptung vernehmen wir aus einer zuletzt etwas ins Abseits geratenen Quelle. Apple hatte das neue iPad Pro mit dem M1-Chip in der vergangenen Woche vorgestellt. Die Vorbestellungen starten am morgigen Freitag.

Apple wird sein neues iPad Pro 2021 in knapp zwei Wochen auf den Markt bringen, das behauptete zuletzt ein Leaker, um den es zuvor ein wenig stiller geworden war.

Jon Prosser hatte ins der Vergangenheit eine recht gute Trefferquote mit seinen Leaks, lag zuletzt aber häufiger mal daneben. Nun hat er sich vor kurzem wieder mit einer Prognose zu Wort gemeldet.

Kinda weird… but this is what I’m hearing 🤔 iPad Pro launch 11” – May 22

12.9” – May 21 — Jon Prosser (@jon_prosser) April 26, 2021

Danach sollen die beiden Modelle des iPad Pro am 11. beziehungsweise 12. Mai starten.

Erfolgt der Start des iPad Pro an zwei aufeinanderfolgenden Tagen?

Danach werde Apple das große iPad Pro mit 12,9 Zoll ab dem 11. Mai anbieten. Das kleinere Modell mit 11 Zoll großem Display soll einen Tag später folgen.

Beide neuen iPad Pro-Modelle kommen mit dem Thunderbolt-Anschluss, doch nur das große iPad Pro hat das neue Mini-LED-Display, das Apple XDR-Display nennt.

Apple hat beiden neuen Modellen des iPad Pro den M1-Chip eingebaut, in einer weiteren Meldung lest ihr die weiteren Details zur neuen Version.

Das iPad Pro 2021 (Affiliate-Link) kann ab dem morgigen Freitag bei Apple vorbestellt werden.

