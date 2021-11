Home Sonstiges Stahl MacBook-Details von Fertiger: Behörden verhaften Yaroslav Vasinskyi

Die US-Behörden haben den Hacker festgenommen, der vor Monaten am Diebstahl von Schemazeichnungen verschiedener MacBook-Prototypen beteiligt war. Daraus ergaben sich bereits recht früh relativ konkrete Hinweise auf die Spezifikationen der aktuellen Modelle des MacBook Pro, das vor wenigen Wochen vorgestellt worden war.

Yaroslav Vasinskyi wurde unlängst verhaftet, das teilte das US-Justizministerium heute in einer entsprechenden Information mit. Der Hacker aus der Ukraine war Mitglied der Gruppierung REvil, ihr werden in den USA verschiedene Angriffe auf Computersysteme mit erpresserischem Hintergrund zur Last gelegt.

Im April diesen Jahres brachen Mitglieder von REvil in die Systeme des asiatischen Auftragsfertigers Quanta Computer ein und entwendeten verschiedene Skizzen und Datenblätter diverser neuer Apple-Produkte. Diese Zeichnungen gaben unter anderem Auskunft darüber, welche Neuerungen die neuen MacBook Pro-Modelle mit sich bringen würden.

Frühe Hoffnung auf neue Ports

So ging aus ihnen etwa bereits vor Monaten hervor, dass Apple den HDMI-Port zurückbringen und auch wieder einen SD-Kartenleser in die neuen Geräte einbauen würde. Auch der Wegfall der Touch Bar ließ sich bereits aus den entwendeten Unterlagen entnehmen. Ursprünglich hatten die Hacker gar nicht die Absicht, diese Dokumente öffentlich zu machen. Ihr eigentliches Ziel bestand darin, Quants zu erpressen und ein einträgliches Lösegeld für die Unterlagen einzustreichen, der Fertiger ging jedoch nicht darauf ein. Sodann versuchte REvil, Apple mit der selben Absicht gegenüber zu treten, doch der iPhone-Konzern wollte ebenfalls nicht zahlen.

Die selbe Hackergruppe war auch für den digitalen Angriff auf die Ölpipeline Colonial Pipeline in den USA verantwortlich, dabei kam es zu ernstlichen Versorgungsengpässen in weiten Teilen der USA. Auch gegen weitere Mitglieder der Hackergruppe wird ermittelt, teils wird sich eine Festnahme allerdings schwierig gestalten. Auf Yaroslav Vasinskyi wartet wohl eine langjährige Haftstrafe.<

