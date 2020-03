Stabile Netze in der Krise: Netflix drosselt Streamingbandbreite

Netflix dreht an der Datenrate: Weil derzeit so viele Kunden streamen wie noch nie, wird es in den Netzen eng. Um Aussetzer zu vermeiden, wird nun am Bild gespart.

Netflix verspricht: Viele Kunden werden die Änderung gar nicht merken. Wie sich das tatsächlich gestaltet, bleibt abzuwarten. Der Streamingdienst reagierte nun auf eine Bitte der EU. Man werde alle Streams von Netflix-Inhalten in der EU dergestalt anpassen, dass die dafür benötigte Bandbreite um 25% sinkt, geht aus einem Agenturbericht hervor. Dieser Schritt würde eine erhebliche Entlastung der Netze bringen, die dieser Tage aufgrund des stillstehenden öffentlichen Lebens zweifellos in besonderer Weise gefordert werden. Wie schwerwiegend die dadurch möglicherweise entstehenden Kapazitätsprobleme sind, ist regional unterschiedlich und auch noch nicht in letzter Konsequenz bekannt. So konnten zeitweilige Schwierigkeiten bei Telefonie und Netznutzung in der Schweiz recht schnell durch angepasste Verbindungsstrukturen beseitigt werden, die Telekom scheint sich ihrer Sache zumindest beim Mobilfunk, dessen Datenverkehr indes natürlich trotzdem über Kabel abgeleitet werden muss, momentan noch sehr sicher zu sein, denn sie verschenkte gestern zehn GB Datenvolumen an alle ihre Kunden.

Netflix-Nutzer werden Drosselung oft gar nicht merken

Viele Kunden werden die stärkere Kompression der Streams gar nicht bemerken, ist sich Netflix-Sprecher Henning Dorstewitz sicher. Die Maßnahme traf das Unternehmen als Reaktion auf eine entsprechende Bitte des EU-Binnenmarktkommissars Thierry Breton. Die geänderte Einstellung gilt von nun an für zunächst 30 Tage.

„[…] Netflix has decided to begin reducing bit rates across all our streams in Europe for 30 days. We estimate that this will reduce Netflix traffic on European networks by around 25 percent while also ensuring a good quality service for our members.“ #COVID19 #coronavirus — Henning Dorstewitz (@HenningD) March 19, 2020

