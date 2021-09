Spieleklassiker „Tiny Wings“ kommt zu Apple Arcade

Spielen auf dem iPhone hat eine lange Tradition, wenngleich nach wie vor Casual Games das Geschehen dominieren. Casual Games ist aber auch das richtige Stichwort und beschreibt den Spieleklassiker Tiny Wings ganz hervorragend. Seit 2011 gehört es zu den beliebtesten Spielen im iOS App Store und hier gibt es eine Neuigkeit zu vermelden.

Tiny Wings wurde vom Entwickler Andreas Illiger auf den Markt gebracht und gehört zehn Jahre nach Start immer noch zu den beliebtesten Spielen im App Store. Wie der Entwickler nun selbst via twitter ankündigte, wird das Spiel demnächst bei Apple Arcade erscheinen:

Tiny Wings is landing soon on @AppleArcade! If you ever dreamed about flying and never tried Tiny Wings then stay tuned: https://t.co/6Vh4ynk4Pg pic.twitter.com/qxofpUbZAb

— Andreas Illiger (@AndreasIlliger) September 15, 2021