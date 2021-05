Home Hardware Speedport Smart 4 und Speed Home WLAN: Zwei neue Telekom-Router mit WiFi 6 vorgestellt

Der Markt für Router ist nicht Arm an Auswahl, dennoch erfreuen sich die Neuvorstellungen der DSL-Anbieter nach wie vor stets eines gewissen Interesses. Das gilt auch für die Telekom und deshalb haben die Bonner ihre Hardware entsprechend aktualisiert und bieten zwei neue Router an – die ab Juni ausgeliefert werden.

Speedport Smart 4

Der Speedport Smart 4 ist der Nachfolger des Smart 3 und bringt ein paar wesentliche Änderungen mit. Direkt ins Auge fällt das neue Display, welches von nun als Statusanzeige fungiert. Ausgestattet mit Wi-Fi 6 und Mesh-Technologie soll der Speedport Smart 4 auch den aktuellen Anforderungen eines Heimnetzwerks genügen. Der Speedport Smart 4 ist für den Einsatz an Anschlüssen vom Typ ADSL, ADSL 2+ und VDSL gedacht und unterstützt gleichermaßen die von der Telekom genutzten Technologien Vectoring, Supervectoring und Glasfaser. Für Letzteres benötigt es aber ein separates Glasfasermodem.

Außerdem sind drei Ethernet-Buchsen sowie ein USB-A-Anschluss und ein TAE-Anschluss verbaut. Selbstverständlich unterstützt der neue Speedport Smart 4 auch den DECT-Standard und kann so angemeldete Mobilteile verwalten. Übrigens: Auch ein Speedtest ist direkt am Gerät möglich und das Ergebnis über das Display ablesbar. Das ist deswegen bemerkenswert, weil der Router den aktuellen Datentraffic anderer Nutzer im Heimnetz zum Speedtest hinzurechnet und so einen realistischen Wert abliefert, der auch nicht durch schlechte WLAN-Verbindungen oder veraltete Geräte verfälscht wird – da hat die Telekom mitgedacht.

Speed Home WLAN

Als Ergänzung bringt die Telekom mit dem Speed Home WLAN noch einen Mesh-Repeater auf den Markt. Dieser soll dazu beitragen, in größeren und verwinkelten Wohnungen oder Häusern mit mehreren Etagen das WLAN-Signal zu verbessern, um so für eine höhere Datendurchsatzrate zu sorgen. Der Speed Home WLAN lässt sich auch in Verbindung mit anderen Mesh-Geräten der Telekom verwenden, beispielsweise der MagentaTV Box.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Geräte kommen in den nächsten zwei Wochen in den Handel. Beide Geräte lassen sich zum Einmalpreis oder zur monatlichen Miete erwerben. Für den SpeedportSmart 4 werden 169,99 Euro als Einmalzahlung aufgerufen oder im „Heimnetz Paket Smart” ein monatlicher Mietpreis von 5,95 Euro anfallen. Die Verfügbarkeit gibt die Telekom mit dem 08. Juni 2021 an. Der Repeater Speed Home WLAN wird bereits eine Woche vorher vom 1. Juni an zum Einmalpreis von 79,99 Euro oder im Paket mit WLAN-Tarifen für monatlich 3,95 Euro erhältlich sein.

