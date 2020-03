Spannend: Neues MacBook Air schon nächste Woche und mit Magic Keyboard?

Ein neues MacBook Air kommt vielleicht schneller als gedacht. Aus einer in der Vergangenheit eindrucksvoll treffsicheren Quelle ist nun zu vernehmen, dass schon nächste Woche ein neues Modell erscheinen soll. Bekommt es dann bereits das Magic Keyboard?

Apple bringt vielleicht schon in der kommenden Woche ein neues MacBook Air. Wo diese Vermutung herkommt? Diesmal ist es nicht Ming-Chi Kuo, der das behauptet, obwohl der auch mit neuen MacBook Air- und Pro-Modellen in nächster Zeit rechnet, Apfelpage.de berichtete. Dafür ist es eine andere Quelle, die wir aus der Vergangenheit schon kennen. Sie hatte verschiedenen Redaktionen im letzten März eine Reihe neuer Produkte vorhergesagt, neue iPads, MacBooks und einen neuen iPod Touch. Tatsächlich tauchten dann auch umgehend eine Reihe neuer Produkte auf, wenn auch die vorausgesagte Reihenfolge nicht ganz gestimmt hatte.

Nun hat der selbe Tippgeber sich erneut an MacRumors gewandt und erklärt, Apple werde nächste Woche ein neues MacBook Air bringen.

Bekommt das MacBook Air das Magic Keyboard?

Das ist eine gute Frage. Denkbar wäre es, bis zum übernächsten Update des MacBook Air wird Apple sicher nicht warten. Ming-Chi Kuo hatte zwar die neuen MacBooks für das zweite Quartal angekündigt, das kalendarisch erst im April beginnt, allerdings ist es auch nicht mehr lange hin bis Q2. Ob Apple neben dem mutmaßlichen Tastatur-Update noch weitere Verbesserungen am Air vornehmen wird, wie etwa eine bessere CPU- und Speicherausstattung, bleibt abzuwarten. Am Design sind dagegen keine Änderungen zu erwarten.

