Sonos kauft RHA Audio, App bekommt einen Dark Mode

Sonos war in den vergangenen Monaten fleißig, mit der Sonos Beam 2nd Generation, dem Play: Five 2nd Generation, den neuen Sub und dem neuen Sonos Roam hat man einige neue Lautsprecher auf den Markt gebracht. Was fehlt also im Portfolio? Richtig, ein Kopfhörer. Darüber wird bereits seit geraumer Zeit spekuliert und die Gerüchte dürften wieder zahlreicher werden…..

… Sonos kauft RHA Audio auf

Wie nun bekannt wurde, sicherte Sonos sich eine Mehrheitsbeteiligung am britischen Audiospezialisten RHA. Diese beträgt nun 75% und somit ist RHA Audio de facto eine Tochter von Sonos, wie man diesem PDF entnehmen kann Und hier kommen wir zum Kopfhörer zurück. Dieser fehlt Sonos im Portfolio noch und dürfte ein wesentlicher Baustein dafür sein, dass Sonos endgültig den Sprung aus den vier Wänden heraus schafft. Unklar ist nur, in welcher Version der Kopfhörer auf den Markt kommen könnte. Vor geraumer Zeit tauchte ein Over-Ear-Modell auf, Apfelpage berichtete. Ob die Pläne weiterverfolgt werden, ist nun gänzlich offen. RHA Audio bot überwiegend kompakte In-Ear-Kopfhörer in verschiedenen Ausführungen an

RHA Audio als Technologie-Zulieferer

Audio und speziell Kopfhörer sind zuweilen eine komplizierte Sache und Sonos möchte sich hier keinen Fehltritt erlauben. Deshalb lehnen wir uns mal etwas aus dem Fenster und gehen davon aus, dass sich Sonos mit der Mehrheitsbeteiligung entsprechendes Know-How und Patente sichern will und RHA hier als Zulieferer dienen soll. Mittelfristig ist wohl davon auszugehen, dass RHA Audio als Kopfhörermarke weitestgehend verschwinden wird.

S2-App bekommt nun einen Dark Mode

Ergänzend zur Meldung von Sonos wollen wir uns noch einen Hinweis auf die S2-App erlauben. Die bekam heute nämlich ein Update und führt rund zwei Jahre nach dem Release von iOS 13 und dem Dark Mode eben jenen in der App ein. Dieser lässt sich manuell aktivieren, gegebenenfalls muss man die App einmal schließen und neu starten. Leider bietet die S2-App diesbezüglich auch keine Option an, wann man den Dark Mode aktivieren oder deaktivieren möchte. Hier hält sich Sonos rigide an die iOS-Einstellungen.

