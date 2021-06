Home Sonstiges Sonos HD Radio: Ab sofort in Deutschland verfügbar

Sonos HD Radio: Ab sofort in Deutschland verfügbar

Ähnlich wie Apple versucht auch Sonos, seine Einnahmen durch den Verkauf von Hardware durch das Anbieten zusätzlicher Services aufzubessern. Aus diesem Grund bietet man seit vergangenem Jahr den kostenpflichtigen Radiodienst Sonos Radio HD an, der nun auch hierzulande verfügbar ist

Sonos HD Radio – ab sofort verfügbar

Der Dienst startete vergangenes Jahr in den USA und einigen ausgewählten Ländern, nun können auch Kunden aus Deutschland darauf zurückgreifen. Der Name ist Programm und in einigen Ländern gab es auch direkt eine HD-Option, die eine bessere Qualität und die Option zum Überspringen der Lieder mitbringt – Sonos Radio ist nämlich tatsächlich wie Radio aufgebaut.

Sonos HD Radio kommt ohne Werbung aus und liefert Musik in CD-Qualität aus. Das bedeutet, Ihr könnt Musik mit 16 Bit/44,1 kHz FLAC anhören. Angesichts des Marktstarts von Apple Lossless und Co wirkt das eher wie ein Relikt.

Preislich ambitioniert

Für lau gibt es Sonos HD Radio natürlich nicht. Der Multi-Room-Pionier verlangt gleich satte 7,99€ dafür – Nur zum Vergleich: Für den gleichen Preis bekommt man mit Amazon Music Unlimited einen vollwertigen Streamingdienst, High-Res ohne Aufpreis inklusive. Das ist aus unserer Sicht ein durchaus sportlicher Preis.

Apropos Amazon Music Unlimited: Wir wollen Euch noch einmal die Aktion für Neukunden ans Herz legen. Entscheidet Ihr Euch derzeit für ein entsprechendes Abo, könnt Ihr den Dienst gleich satte vier Monate austesten – üblich ist nur ein Gratismonat. Über den nachfolgenden Link kommt Ihr zum Angebot

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!