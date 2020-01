SONOS fordert Verkaufsstopp von Google-Geräten: Die Hintergründe

Sonos bezichtigt Google des Patentmissbrauchs, da es angeblich wichtige Teile seiner Technologien für die smarten Lautsprecher gestohlen und in eigene Geräte eingebaut haben soll. Auch Amazon soll selbiges getan haben, wurde indessen noch nicht verklagt, da man sich vor den Giganten zu fürchten scheint.

Für den Lautsprecher-Hersteller Sonos beginnt das Jahr 2020 ziemlich holprig. Nach einem misslungenen Start seines Recycling-Programmes ist man nun erst Recht in allen Medien: Immerhin hat Sonos gerade Google verklagt und fordert Verkaufsstopps für gewisse Tablets, Smartphones und Smart-Speakers. Gegenüber The Verge sagte SONOS CEO Patrick Spence, dass Google wissentlich sämtliche SONOS-Patente missbrauchte:

“Google is an important partner with whom we have collaborated successfully for years, including bringing the Google Assistant to the Sonos platform last year. However, Google has been blatantly and knowingly copying our patented technology in creating its audio products,” – Sonos CEO Patrick Spence gegenüber The Verge