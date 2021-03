Home Deals Sonderdeal von o2: MacBook Pro mit M1 für nur einmalig 79,00 Euro Zuzahlung

Sonderdeal von o2: MacBook Pro mit M1 für nur einmalig 79,00 Euro Zuzahlung

Wer gerade auf der Suche nach einem neuen Festnetztarif ist oder sich die Anschaffung eines aktuellen MacBook Pro 13,3″ überlegt, sollte die Ohren spitzen: o2 hat da gerade ein interessantes Angebot (Affiliate-Link) im Gepäck. Unten findet ihr unsere Einschätzung.

o2 Unlimited Max + MacBook Pro für 79,00 Euro

Konkret wird hier der Unlimited Max von o2 mit unbegrenzten Datenvolumen und einer maximalen Downloadgeschwindigkeit von 300 Mbit/s im 4G/5G angeboten. All-Net-Flat Telefonie*, EU-Roaming und sowie ein Streamingdienst deiner Wahl (Netflix, Ski Ticket oder o2-TV). Der Tarif kommt als SIM-Only-Variante, ein entsprechender Huawei Router wird obendrauf gelegt.

Dafür werden monatlich 74,99€ berechnet – das ist nicht so der Knaller. Interessant wird es aber durch die Zugabe, denn o2 legt ein aktuelles MacBook Pro 13,3″ mit dem M1, 8 GB und 256 GB SSD drauf. Dafür zahlt ihr einmalig 79,00 Euro.

Das ergibt folgende Rechnung

MacBook Pro (M1) (256GB) für 79 € Zuzahlung + Huawei WLAN-Router WiFi 3s E5576 + o2 Free Unlimited Max (300 Mbit/s) für 74,99 € monatlich Tarifkosten über 24 Monate: 1.839,75 € (inkl. 39,99 €Anschlusspreis)

Hardwarekosten (einmalig): 79 € (keine Versandkosten)

Gesamtkosten über 24 Monate: 1.918,75 €

Rechnerischer Preis pro Monat: 79,95 € monatlich

Effektiver Preis für das MacBook: 679,00 €

voraussichtlich gültig: bis 06. April 2021

Rechnet man nun die reinen Tarifkosten gegen, kostet das MacBook somit nur noch 679,00 Euro und ist somit fast 50% günstiger als im reinen Hardwarekauf.

Unsere Einschätzung

Wir waren uns bei diesem Deal in der Redaktion uneinig. Das Netz von o2 ist zwar durchaus in den meisten Städten ganz gut. Indessen muss man hier schon auf der Suche nach einem Laptop oder sonstigem Zubehör sein. Es kommt also auf die Ansprüche an: Wenn ihr noch keinen Festnetzanschluss habt und gerade auf der Suche nach einem MacBook seid, dann könnte das Angebot etwas für euch sein. Der Deal ist sehr individuell spannend.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!