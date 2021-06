Home Daybreak Apple Sollte Apple noch mehr Stores bauen? | iOS 14.6 saugt iPhone-Akku leer | endlich 120 Hz im iPhone? – Daybreak Apple

Guten morgen zusammen! Apple hat mit dem jüngsten Update auf iOS 14.6 offenbar einen frischen Bug eingeführt, der die Batterie bei einigen Nutzern rasch leer säuft, bei dieser Meldung waren viele von euch gleich voll auf Sendung. Außerdem deuten sich frische Displays für das MacBook Pro an – die Frage ist nur, wann. Und schließlich werfen wir einen Blick über den Tellerrand der Suppenschüssel. Willkommen zur Übersicht am Morgen.

Seit iOS 14.6 da ist, geht es bei vielen Nutzern rasch mit der Batterie zu Ende: Nach wenigen Stunden ist dann schon wieder der Ofen aus, das kann ja nicht normal sein. Wir haben entsprechende Problemberichte aufgegriffen und zum Anlass genommen, bei euch eimal nachzufragen..

Baut Apple noch mehr Apple Stores?

Man muss Apple schon lassen, gegen den Strom schwimmen können sie: Alle Welt kauft in Corona-Zeiten bei Amazon und Co. und Konsumforscher rechnen damit, dass sich das auch nach Corona nicht mehr grundsätzlich ändern wird. Von einem irreversibel geänderten Konsumverhalten wird dieser Tage oft gesprochen, von einem Veröden der Innenstädte und Bemühungen, eben dies zu verhindern. Und dann kommt Apple und sagt: Unsere Kunden wollen unsere Produkte anfassen und deswegen brauchen wir noch eine Menge mehr Apple Stores – vielleicht auch in Deutschland, einige von euch haben schon Wünsche angemeldet. Aber mal was ganz anderes: Stimmt dieser Ansatz – hat der stationäre Handel noch diese stramme Wachstumsperspektive oder reitet Apple ein sterbendes Pferd?

Wird es jetzt vielleicht mal was?

Ganz ehrlich: Keiner von uns hat wirklich Lust, noch die nächsten 20 Jahre über ein 120 Hz-Display im iPhone zu berichten, daher flehen wir hier reihum regelmäßig gen Cupertino: „Bitte bitte, bringt endlich dieses verdammte Display, bevor noch der letzte Liegestuhlverleiher 180 Hz auf seinem 100-Dollar-Android-Smartphone hat. Und endlich, diesen Herbst könnte es dann mal so weit sein, mehr dazu hier.

Intel geißelt den Mac als Gaming-Grab

Der Mac und Gaming, das sei miteinander unvereinbar, verausgabte sich unlängst Intels Chefstratege für die Performanceoptimierung der eigenen Chips – im Gespräch mit einem Gaming-Magazin, dessen Zielgruppe, das muss man voraussetzen, dem Mac tatsächlich nicht sonderlich gewogen ist. Intels Chips seien besser als alles, was Apple für Spielekonsum aufzubieten habe, führte er weiter aus. Die Hauptkonkurrenz dürfte Apple aber selbst mit dem M1 für Intels Rechner im Gamingsegment tatsächlich nicht sein – noch nicht. Daran wird sich wohl auch morgen nichts ändern, aber manche Manager mögen heute eingedenk der Leistungsdaten des M1 bereits mit wachsendem Grauen an ein im Moment noch fernes Übermorgen denken und da sind die Karten buchstäblich noch nicht gemischt.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Das MacBook Pro könnte in der nächsten Generation ein Mini-LED-Display erhalten, das im iPad Pro bereits verfügbar ist, wenn auch nur im 12,9 Zoll-Modell. Wann aber wird das MacBook Pro 2021 nun vorgestellt: Jon Prosser behauptete bereits großspurig, auf der WWDC 2021 wäre es so weit. Neue Informationen aus Zuliefererkreisen deuten aber nun doch wieder in Richtung zweite Jahreshälfte. Tja – man wird sehen.

Das iPad soll beim Display weiter aufgerüstet werden.

Während also das iPad Pro das Mini-LED-Display erhielt, soll das iPad Air wohl bald ein OLED-Panel erhalten, darauf deuteten jüngst Aussagen aus Zuliefererkreisen hin, hier dazu mehr. Diese Neuauflage des iPad Air könnte im kommenden Jahr auf den Markt gebracht werden.

Kommen die AirTag-Schlaufen in weiteren Farben?

Blau und Pink könnten die beiden neuen Varianten aussehen, die aktuell bei eBay angeboten werden. Sie kosten so viel, wie die Ortungstags selbst und ob sie jemals in diesen beiden Farben auf den Markt kommen werden, steht dahin.

Und Licht aus…

Bei LG laufen ab sofort keine Smartphones mehr vom Band: Grund für mich, einmal kurz zurückzublicken. Ich habe nicht immer Nachrichten um iPhone und Co. geschrieben und der Blick über den Tellerrand ist für mich heute noch ein essenzieller Bestandteil meiner beruflichen Branchenorientierung. Die Smartphones von LG, die ich – wenn auch nicht ganz so zahlreich – getestet habe, waren Hardwaremäßig meist Grundsolide. Hier und da allerdings zeigten sich mal kleinere, mal aber auch deutlich größere und ärgerlichere Schwächen, was mit dazu beigetragen haben dürfte, dass das Smartphonegeschäft von LG in den letzten Jahren nicht mehr wirklich auf die Beine kam. Denn was etwa bei den Flaggschiffen geboten wurde, war latent überteuerte Schonkost, auch die immer ausgefalleneren Ideen bei Design und Funktionalität konnte da nichts mehr herausreißen. Und jetzt… ist Schicht, die Smartphoneproduktion eines weiteren Ex-Top-Players läuft aus, ein Mini-Nachruf.

Damit darf ich mich für heute verabschieden und wünsche euch einen entspannten Dienstag.

-----

