So verschickt Apple das iPhone mit EarPods in Frankreich

Die EarPods müssen in Frankreich auch weiterhin dem iPhone beiliegen, das ist in unserem Nachbarland gesetzlich vorgeschrieben. Apple folgt dieser Vorschrift zwar, aber erkennbar nur ungern. Nun wird auch klar, wie man französische iPhone-Bestellungen ausliefert: In einer Box mit einer Box darin – zur Steigerung der Nachhaltigkeit.

Apples iPhone kommt ab sofort weltweit ohne Ladegerät und Kopfhörer im Lieferumfang. Weltweit? Nicht ganz: Zumindest die EarPods müssen dem iPhone in Frankreich nach wie vor beigelegt werden, wie wir in dieser äußerst kontrovers diskutierten Meldung berichtet hatten.

Hintergrund ist ein französisches Gesetz, das dem Schutz der Smartphone-Nutzer vor potenziell schädlicher Strahlung dient. Es schreibt vor, dass ein Smartphone nur mit Kopfhörern oder einer Freisprecheinrichtung im Lieferumfang ausgeliefert werden darf.

Der französische Sonderweg von Apple für die EarPods im Lieferumfang

Apple folgt dieser Vorgabe auch. Nun wurde auch erstmals klar, wie man dies in Frankreich umsetzt.

Das iPhone kommt dort nun in einer großen Box, die einerseits die EarPods enthält, andererseits aber das iPhone in der bekannten kleinen Box.

Nun, Apple wollte durch den Wegfall der EarPods und des Ladeadapters nach eigener Aussage die Nachhaltigkeit stärken, den Elektroschrottberg abtragen und auch durch eine verringerte Paketgröße die Umwelt schonen.

