Smart Keyboard mit Trackpad: iPad Pro-Tastaturupdate soll bald kommen

Das iPad Pro bekommt dieses Jahr vielleicht ein neues Keyboard mit integriertem Trackpad. Damit könnte ein iPad einen weiteren Schritt hin zur Alternative zum Mac machen. Schon zuvor war über ein neues Smart Keyboard für das iPad spekuliert worden.

Apple wird dem iPad Pro wohl in diesem Jahr auch ein neues Smart Keyboard spendieren. Wie das Magazin The Information heute unter Berufung auf Quellen, die mit der Entwicklung vertraut sind berichtet, werde die Massenproduktion aktuell von Apple vorbereitet. Danach soll das neue Smart Keyboard über ein integriertes Track-Pad nach Art des Mac verfügen. iOS und iPadOS unterstützen inzwischen auch die Mausbedienung. Mit einem Keyboard mit Touchpad würde eine Mac-ähnliche Nutzererfahrung am iPad ein weiteres Stück näher rücken.

Präsentation des neuen iPad-Keyboards im Herbst?

Zuvor hatte es bereits Spekulationen über en neues Smart Keyboard gegeben, Apfelpage.de berichtete. Dieses neue Modell sollte danach auch über eine Hintergrundbeleuchtung verfügen, hieß es aus Taiwanischen Zuliefererkreisen. The Information spricht heute von einem Marktstart des Trackpad-Keyboards später in diesem Jahr, es soll gemeinsam mit einem neuen iPad Pro präsentiert werden. Damit wird wieder unklar, wann Apple das iPad Pro nun aktualisiert, denn andere Berichte deuten auf einen Launch im März hin. Möglich, wenn auch wenig wahrscheinlich, sind auch zwei iPadUpdates für 2020.

Die Produktion der neuen Tastaturen soll größtenteils bei Foxconn erfolgen. Würde euch ein solches Smart Keyboard für das iPad interessieren?

