Das iPhone 11 bietet mit seinen verbauten Kameras beeindruckende Möglichkeiten der Fotografie. Jetzt hat Apple-Chef Tim Cook ein Foto via Twitter geteilt, das ein Mitarbeiter des Apple Stores Schildergasse aufnahm und die Hohenzollern-Brücke mit dem Kölner Dom im Hintergrund in der Nacht zeigt.

Das gelungene Foto hatte der Apple-Mitarbeiter über den Nachtmodus seines Apple iPhone 11 aufgenommen. Zu sehen ist die erleuchtete Hohenzollernbrücke, auf der ein Zug fährt und im Hintergrund der Kölner Dom.

Some of the most amazing photos I’ve ever seen are the ones that only come out with #Nightmode. This is a beautiful view of the Hohenzollern Bridge with the stunning Cologne Cathedral in the background. Captured by Apple Schildergasse team member Jo K. 🇩🇪#ShotOniPhone pic.twitter.com/vYWG4XQYfJ

— Tim Cook (@tim_cook) February 10, 2020