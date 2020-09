Seit Update nur Probleme: Habt ihr mit der Apple Watch S3 unter watchOS 7 auch Ärger?

Die Apple Watch Series 3 unterstützt zwar noch das neue watchOS 7, ist damit aber offenbar schnell überfordert. Zahlreiche Nutzer melden erhebliche Probleme mit dem Update, auch Apfelpage.de-Leser klagten bereits über Ärger mit der Uhr, seit watchOS 7 auf ihr läuft. Wir geben einen Überblick über bekannte Probleme und fragen euch nach euren Erfahrungen.

Die Apple Watch Series 3 ist die älteste Apple Watch im Lineup. 2017 wurde sie vorgestellt. Heute, drei Jahre später, hat sie noch einmal die neue Version von watchOS erhalten. Diese frohe Botschaft erweist sich allerdings für einige Nutzer als gar nicht so gute Nachricht, denn offenbar ist die Uhr für die aktuelle Version von watchOS ein wenig zu schwach auf der Brust.

So berichten viele Nutzer auch in Apples eigenem Supportforum von mehrfachen Neustarts der Uhr unter watchOS 7. Mehrmals am Start fahre die Uhr herunter und starte sich neu, melden einige Nutzer. Besonders ärgerlich ist das für Kunden, die das Update gar nicht bewusst angestoßen haben. Bei manchen Anwendern installierte sich watchOS 7 über Nacht und seitdem funktioniert ihre Uhr nicht mehr zuverlässig.

Wie läuft watchOS 7 auf eurer Apple Watch Series 3?

Andere Nutzer berichten, bei ihnen starteten Apps unter watchOS 7 nun deutlich langsamer, Complications ließen sich teils gar nicht mehr öffnen. Allgemein sei die Performance der Uhr unter watchOS 7 schlecht, ist bei vielen Nutzern der Konsens.

Andere Nutzer berichteten etwa in den Kommentaren unter unseren Artikels oder E-Mails an uns von Problemen bei der Installation: watchOS 7 ließ sich bei ihnen gar nicht erst auf ihrer Series 3 installieren, mangels freiem Speicher. Vor diesem Hintergrund haben die betroffenen Nutzer vielleicht sogar eher Glück gehabt.

Wie läuft watchOS 7 auf eurer S3 – welche Probleme treten auf oder flutscht alles?

