Schwaches iPhone 12 Mini: Apple bittet Zulieferer um Einstellung von Komponentenfertigung

Das iPhone 12 Mini läuft so schlecht, dass Apple einige seiner Zulieferer anweist, die Fertigung von Komponenten für das kleinste der vier iPhone 12-Modelle einzustellen. Wo immer möglich, werden Komponenten für die erfolgreicheren iPhone 12-Modelle verwendet. Dennoch wird Apple wohl auch in das nächste Lineup ein Mini einschließen.

Das iPhone 12 Mini bringt Apple nur wenig Freude: Bereits vor einigen Wochen begann sich abzuzeichnen, dass das kleinste der vier iPhone 12-Modelle von den Verbrauchern nicht gut angenommen wird, wie wir in entsprechenden Meldungen berichtet hatten. Nur gerade einmal auf 5G Marktanteil kam das iPhone 12 Mini in den USA, das hat nun weitere Folgen, die sich in der Produktion des iPhone 12 niederschlagen.

Apple hat die Bestellungen bei seinen Zulieferern für das erste Halbjahr 2021 um rund 20% zusammengestrichen, wie zuletzt von asiatischen Wirtschaftsmedien berichtet worden ist. Ursprünglich hatte Apple für das erste Halbjahr Komponenten für rund 96 Millionen iPhones verschiedener Modellreihen geordert, darin inbegriffen waren neben allen vier Versionen des iPhone 12 auch das iPhone 11 und das iPhone SE. Nun mehr werde man nur noch Module für rund 75 Millionen iPhones in diesem Zeitraum benötigen.

Verkäufe trotz der Schwäche des iPhone 12 Mini weiter kräftig

Wie es weiter heißt, habe Apple einige Fertiger gebeten, wo immer möglich die Fertigung von Komponenten für das iPhone 12 Mini (Affiliate-Link) mit seinem 5,4 Zoll kleinen Display einzustellen. Wo das möglich ist, werden Bauteile für das iPhone 12 und iPhone 12 Pro verwendet.

Trotz des schlechten Starts für das iPhone 12 Mini wird Apple im ersten Halbjahr 2021 wohl mehr iPhones verkaufen, als im vorjahreszeitraum. Und trotz der schlechten Vorstellung, wird Apple wohl auch das iPhone 13 wieder in vier Varianten ausliefern, von denen eine einen Nachfolger des iPhone 12 Mini bilden wird, Apfelpage.de berichtete. Die schwache Performance des Mini erklären einige Beobachter auch mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie in westlichen Märkten Europas, deren Verbraucher zuletzt deutlich weniger Kauflust als erwartet verspürt hatten.

