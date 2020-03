Schuld könnte der App Store sein: Apple sieht weiterer Wettbewerbsstrafe in Frankreich entgegen

Apple sieht wohl einer weiteren Strafzahlung in Frankreich entgegen. Die dortige Wettbewerbsaufsicht ist in einem bereits länger andauernden Untersuchungsverfahren nun zu einem Ergebnis gekommen, das am kommenden Montag verkündet werden soll. Zuvor war Apple bereits mit einer Geldbuße aufgrund der iPhone-Drossel in Frankreich belegt worden.

Apple wird wohl noch einmal von den französischen Behörden mit einer Strafe belegt. Wie aus aktuellen Agenturberichten hervorgeht, wird die französische Wettbewerbsaufsicht am Montag die Entscheidung in einer bereits länger laufenden Untersuchung gegen Apple bekanntgeben. Diese zielt auf angenommene Verstöße seitens Apple gegen französisches Wettbewerbsrecht und beinhaltet den Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung.

Zusammenhang mit dem App Store ist möglich

Genaueres zum Gegenstand der Untersuchung ist aktuell noch nicht bekannt, auch über die zu erwartende Höhe der Strafe gibt es noch keine Informationen. Denkbar ist aber, dass die Ausgestaltung des App Stores Stein des Anstoßes war, das Quasi-Monopol, das Apple hier auf die Installation von Apps unter iOS hat, hat auch schon in den USA zu Klagen und Ermittlungen geführt, mit denen sich aktuell auch der oberste US-Gerichtshof befasst, Apfelpage.de berichtete. Zudem hatte Apple in einer Pflichtmitteilung aus dem vergangenen Jahr bereits darauf hingewiesen, dass in Frankreich eine Geldbuße drohen könnte. Apple wurde bereits vor kurzem zur Zahlung von 25 Millionen Euro in Frankreich verurteilt, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Hintergrund hier war die iPhone-Drossel, die das Unternehmen vor Jahren einige Sammelklagen in verschiedenen Ländern eingetragen hatte.

