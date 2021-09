Home Hardware Schon wieder: AirTags erhalten neue Version des jüngsten Updates

Apple hat heute Abend damit begonnen, ein weiteres Update für die AirTags auszurollen. Genauer gesagt handelt es sich dabei um eine weitere Revision des Updates, das ab Ende August an die Besitzer der AirTags verteilt wurde. Auch jetzt ist unklar, welcher Art die vorgenommenen Änderungen sind, die diese Aktualisierung bringt.

Apple hat eine weitere Softwareaktualisierung für die AirTags auf den Weg gebracht: Diese neue Version trägt die interne Build-Nummer 1A291e. Dabei handelt es sich um die zweite Neuauflage eines Updates, das bereits Ende letzten Monats an die Besitzer der AirTags verteilt worden war. Zwischenzeitlich hatte dieses Update bereits eine neue Version erhalten.

Apple dokumentiert grundsätzlich nicht, welcher Art die Änderungen oder Neuerungen sind, die man mit einem Update auf die AirTags bringt. Es ist damit zu rechnen, dass diese weitere neue Version des Updates abermals dazu dient, Probleme zu beseitigen und Verbesserungen zu implementieren, diese könnten eventuell mit neuen Maßnahmen für eine bessere Absicherung gegen Starker zusammenhängen.

Die AirTags versorgen sich selbst mit neuen Updates

Es gibt keine vorgesehene Möglichkeit, das Update für die AirTags per Hand einzuleiten. Die kleinen Ortungsmünzen erhalten ihre Aktualisierungen, so lange sie sich in Reichweite eines gekoppelten iPhones befinden. Es ist über die Wo ist-App möglich, den Versionsstand seines AirTags einzusehen, in dieser Meldung haben wir erklärt, wie das geht.

Der Update-Prozess der AirTags ähnelt dem für die AirPods, auch hier dokumentiert Apple regelmäßig nicht, welcher Art die vorgenommenen Änderungen sind.

