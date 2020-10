Home iPhone Schon ausprobiert? Das iPhone 12 Pro kann die Körpergröße messen

iPad Pro verbaut war. Die Messung wird mit der Maßband-App durchgeführt. Allerdings, wie Das iPhone 12 Pro kann nun auch eure Körpergröße messen. Hierzu nutzt es den neuen LiDAr-Scanner, der bis jetzt nur im iPad Pro verbaut war. Habt ihr das Feature schon ausprobiert?

Die Maßband-App kann schon seit ein paar Jahren einfache Messungen mittels des iPhones vornehmen. Allerdings, sein neues Wohnzimmer sollte man vielleicht nicht ausschließlich im Vertrauen auf diese Funktion einrichten.

Der neue LiDAr-Scanner sollte nun die Präzision der Messungen erheblich erhöhen, immerhin ist er ja genau für solche Anwendungen entwickelt worden. Apple hat auch schon eine erste Anwendung der neuen Technologie in die Maßband-App eingebaut. Wie das Unternehmen in einem entsprechenden Supportdokument ausführt, kann die Maßband-App jetzt auch messen, wie groß eine Person ist. Ob sie dabei steht oder auf einem Stuhl sitzt, spielt keine Rolle. Das iPhone mit der geöffneten Maßband-App muss dabei nur auf die Person, deren Größe gemessen werden soll, gerichtet werden, wobei diese vollständig im Display zu sehen sein muss.

Das Ergebnis der Messung kann auf Wunsch auch in der Fotos-App gespeichert werden.

Wie groß seid ihr?

Nun ist das iPhone 12 Pro mit seinem LiDAr-Sensor zwar zweifellos zu präziseren Messungen fähig, dennoch deuteten erste Tests der Maßband-App noch immer darauf hin, dass eine präzise Messung noch immer nicht garantiert ist.

Spaßeshalber könnt ihr ja mal ausprobieren, ob die mit dem iPhone 12 Pro gemessene Größe der Größe aus dem eigenen Ausweis entspricht – falls man da nicht schon ein wenig großzügig gewesen ist.

