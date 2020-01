Schnelltest + Gewinnspiel: „Friends of hue“ Lichtschalter – Klassisch trifft smart

Für viele ist die Beleuchtung der Einstieg in das Thema Smart Home. Und wenn wir schon über smarte Belichtung sprechen, kommen wir einfach zwangsläufig nicht um Philips Hue herum. Auch ich habe diverse Leuchtmittel im Einsatz denn sie decken eine breite Palette an Anforderungen ab. Doch mit diversen Leuchtmitteln stellt sich auch die Frage, wie man diese bedient und wie nachhaltig diese Schalter sind.

Friends of Hue

Neben diversen eigenen Schaltern wie dem klassischen Dimmschalter, dem Hue Tap und dem neuen Hue Smart Button gibt es noch eine Vielzahl von Schaltern anderer Hersteller für das Philips Hue System. Möglich macht dies das eigens dafür ins Leben gerufene Partnerprogramm „Friends of Hue“ mit dem Philips Hue sein Hue-Portfolio auch etablierten Herstellern diverser Schalter und Knöpfe zugänglich macht. Das Beste aus beiden Welten sozusagen.

Verpackung, Inhalt und Design

Der „Friends of Hue“-Schalter von Senic kommt in einer wirklich schönen und hochwertig gestalteten Verpackung daher. Auf der Front sind neben dem Produkt noch ein paar Details sowie das wichtige „Friends of Hue“-Logo zu sehen

Auf der Rückseite finden sich noch ein paar Erklärungen sowie die wichtigen Funktionen, die der Schalter bereitstellt.

Nimmt man die eigentliche Verpackung aus der Hülle heraus, so findet man direkt ein Siegel vor, welches gebrochen werden muss. Mir gefallen solche Dinge sehr gut. Es zeigt, dass auch andere Hersteller sich mehr Gedanken um die Verpackung machen. Außerdem unterstreicht dies die Hochwertigkeit des Produktes.

Der Inhalt besteht aus ein paar Beipackzetteln, dem eigentlichen Schalter, einem Klebepad sowie vier Klebestickern und einer weiteren Abdeckung für den Schalter.

Im Auslieferungszustand kommt der Schalter mit einer Doppelwippe, mit der man insgesamt vier Aktionen auf den Schalter programmieren kann. Wer das nicht will, kann diese mit einer einfachen Wippe ersetzen und bekommt zwei Aktionen zum Auslösen. Da ich neben „An“ und „Aus“ auch zwei Szene auf den Schalter legen wollte, habe ich die Doppelwippe dran gelassen.

Der Schalter ist aus mattem Kunststoff gefertigt, der sich überraschend hochwertig anfühlt. Dazu trägt auch die übliche Verarbeitungsqualität bei, denn es lassen sich keine Spritznähte oder ähnliches finden. Das ist allerdings wenig überraschend, denn der Schalter von Senic entstand in Zusammenarbeit mit dem Spezialisten Gira, einem Verarbeiter für Kunststoff und Hersteller von Gebäude-Systemtechnik.

Aus diesem Grund ist das Design auch sehr schlicht, zurückhaltend und wirkt edel. Kein Vergleich zu dem Plastiklook des Dimmschalters von Philips Hue selbst.

Einbindung in Philips Hue

Den Schalter in mein bestehendes Philips Hue System einzubinden war spielend leicht. Einfach die Philips Hue App öffnen, auf die Einstellungen gehen, dort den Reiter Zubehör auswählen und auf den Button „Zubehör einrichten“ tippen.

Anschließend öffnet sich ein neues Menü und ihr navigiert zum Reiter „Friends of Hue Schalter“ und wählt diesen aus.

Anschließend öffnet sich eine Liste aller teilnehmenden Hersteller und man geht auf den Reiter „Senic Friends of Hue Switch“ und folgt den abschließenden Anleitungen in der Philips Hue-App

Nun ist der Schalter eingebunden sowie eingerichtet und kann montiert werden. Da der Schalter bei mir im Schlafzimmer auf der Seite meiner Frau montiert wird, habe ich diesen ganz schlicht mit dem Klebepad an die Wand geklebt. Natürlich kann man den Schalter bei Bedarf in eine Fassung einsetzen aber das war nicht mein Ziel.

Was ist nun das Besondere an ausgerechnet diesem Schalter?

Smart Home soll ja nicht nur das Leben erleichtern, sondern im besten Fall auch helfen, Geld durch einen geringeren Energieverbrauch zu sparen. Wer weniger Energie verbraucht, verbraucht auch weniger Ressourcen und schont die Umwelt. Da mutet es doch fast paradox an, dass viele Schalter (auch der Dimmschalter von Philips Hue) mit Knopfzellen oder Batterien laufen und somit Müll produzieren und wertvolle Rohstoffe verbrauchen.

Doch bei dem Schalter von Senic ist das gänzlich anders. Wer nämlich aufgepasst hat, wird feststellen, dass bei der Einrichtung des Schalters keine Batterie eingelegt werden muss. Möglich macht dies das „Battery-free by EnOcean“ Logo des Herstellers Senic.

Hier greift man auf die von EnOcean patentierte Technik des „Energy Harvesting“ zurück mit dessen Hilfe durch einen Energiewandler das Drücken des Schalters in elektrische Energie umgewandelt wird, die das Video hier zeigt:

Vereinfacht gesagt, funktioniert das Ganze wie ein kleiner Fahrraddynamo und ist dabei nicht weniger beeindruckend. Mir gefällt diese autarke Energieversorgung, sorgt sie doch dafür, dass man eben nicht ständig die Batterie tauschen muss. Neben den Einsparungen in meiner Geldbörse schont das letztendlich auch die Umwelt und genau das sollte doch eines der Ziele eines smarten Zuhauses sein.

Fazit, Preis und Verfügbarkeit

Der Schalter von Senic ist seit einer knappen Woche bei mir im Einsatz daher kann ich nicht viel zur Langlebigkeit sagen. Trotzdem gefällt mir die Verarbeitung außergewöhnlich gut, die Einbindung ist wirklich easy und der Schalter funktioniert bisher zuverlässig. Der größte Vorteil gegenüber anderen Schaltern ist aber definitiv die autarke Energieversorgung, die jedwedes austauschen von leeren Batterien überflüssig macht. Dadurch ist zudem gewährleistet, dass der Schalter immer funktioniert, bei meinem Dimmschalter von Philips Hue ist es mir schon einmal probiert, dass ich wegen leerer Knopfzellen das Licht nicht einschalten konnte.

Der Schalter kommt in zwei Farben, dem getesteten matten Schwarz und einem schlichten Schwarz und ist zu sofort verfügbar. Das Ganze hat natürlich auch seinen Preis denn der liegt bei 69,00€ und ist eher im oberen Bereich anzusehen, sogar der Hue Tap von Philips Hue ist mit 59,99€ etwas günstiger.

