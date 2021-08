Schleim-Abo beworben: Apples seltsame App Store-Stories

Apple hat einer vollkommen wertfreien App eine Menge Aufmerksamkeit verschafft: Diese teure Anwendung stand für einige Zeit als Mittelpunkt einer Story im australischen App Store, bis aufgebrachte Entwickler darauf reagierten.

Apples App Store listet inzwischen deutlich über zwei Millionen Apps, Apple versucht hier regelmäßig, besondere Highlights herauszugreifen und einem größeren Publikum vorzustellen – mit durchwachsenem Erfolg. Denn einerseits werden hier oft populäre Apps milliardenschwerer Konzerne beworben, die sicherlich keine zusätzliche Promotion nötig haben, andererseits tauchen in den Stories im App Store-Startbereich manchmal auch Apps auf, bei deren Anblick man sich schon fragen darf, wie die App Store-Redaktion zu ihrer Auswahl gekommen ist.

So war es auch zuletzt mit einer App, die im australischen App Store auf diese Weise prominent hervorgehoben wurde: Mit Jelly: Slime simulator können Nutzer mit virtuellem Schleim spielen – so weit, so unappetitlich. Dazu kommt aber noch, dass das keineswegs kostenlos abläuft. Gut 13 australische Dollar wollen die Entwickler des Schleimsimulators für die Nutzung haben – pro Woche.

Apple promoting these slime apps again.

A few of them have $10+ weekly subscriptions.

One of them doesn’t even do anything.https://t.co/d0dKLCkiVF

— Beau Nouvelle (@BeauNouvelle) August 4, 2021