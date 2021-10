Home Betriebssystem Safari 15.1: Neues Design weitgehend abgeräumt

Apple hat sein grundlegend neues Design für Safari wieder weitgehend vollständig gestrichen. Die Proteste der Nutzer waren noch vor der Veröffentlichung von macOS Monterey immer weiter eskaliert, sodass sich Apple schließlich entschloss, auf den Druck der Straße zu hören.

Man kann Apple heute tatsächlich nicht mehr vorhalten, sich grundsätzlich über die Meinung der Kunden hinwegzusetzen. Immer wieder zeigt das Unternehmen – wenn auch oft verspätet – Einsicht und reagiert auf Ablehnung aus der Käuferschaft, so auch bei Safari. Die neue Version Safari 15 kam ursprünglich mit einem vollständig überarbeiteten Design, sowohl unter iOS, am iPad, wie auch am Mac. Davon ist jetzt aber nicht mehr viel übrig.

Mit Safari 15.1 wird die Neugestaltung der Tabs in Safari am Mac wieder zurückgenommen. Diese war auf deutliche Ablehnung gestoßen, woraufhin Apple die Option brachte, sie optional zu deaktivieren – in Zukunft ist es anders herum: Die nun Kompaktansicht genannte neue Gestaltung kann optional aktiviert werden.

Safari ist endlich wieder normal geworden

Auch am iPad wird Safari sich in Zukunft wieder wie früher präsentieren. Damit haben sich fast alle neuen Designaspekte von Safari erledigt, mit einer Ausnahme: Am iPhone bleibt die Adressleiste standardmäßig unten, sie kann allerdings nach oben verschoben werden, wahlweise für eine Sitzung oder dauerhaft, hier haben wir erklärt, wie die Einstellung vorgenommen werden kann.

Safari 15.1 befindet sich aktuell noch in der Beta, ebenso wie macOS Monterey. Das neue System wird am kommenden Montag für alle Nutzer als finale Version erwartet.

