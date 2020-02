REVIEW + GEWINNSPIEL: Bluestein Wireless Ladeschale für AirPods (Pro)

Die wirklich treuen Leser und Podcast-Hörer unter Euch kennen sie schon: Unsere Freunde von Bluestein, ein Anbieter für Zubehör rund um Euer Apple-Produkt. Den meisten sind wahrscheinlich die Gliederarmbänder ein Begriff, die dem Original aus Cupertino echt die Schau stehlen. Doch hat der Hersteller aus Leingarten bei Heilbronn sein Portfolio wieder erweitert und bietet nun auch Ladeperipherie für Eure Apple-Kopfhörer an.

Deswegen stelle ich Euch heute die Wireless Ladeschale für die AirPods/AirPods Pro vor. Dafür wurde mir ein Testexemplar zugeschickt – herzlichen Dank.

Viel Spaß beim Lesen!

EINSATZGEBIET

Ihr stellt Euch sicherlich die Frage, wieso ich explizit über ein Einsatzszenario schreibe. Ich stecke das Ding an den Strom und fertig, oder?

Tatsächlich übernimmt die Ladeschale bei mir eine etwas wichtigere Aufgabe und löst ein reales Problem. Aber was meine ich genau damit?

Eigentlich sollte meine ‚Lade-Hygiene’ für die AirPods Pro recht ordentlich sein, da in der gesamten Wohnung Lightning-Kabel und Qi-Charger liegen. Komme ich jedoch nach Hause, verschwinden die AirPods im Ladecase; letzteres wiederum in meiner Jacke – und wird dort auch erstmal vergessen. Mache ich mich später wieder auf die Socken, passiert es schon mal, dass die Kopfhörer nicht mehr ausreichend geladen sind. Ich hatte es also wieder versäumt, das Case zu laden.

Doch seit Neuestem liegt das Bluestein-Pad auf meiner Schuhkommode im Wohnungsflur. Es erinnert mich beim Betreten der eigenen vier Wände direkt daran, die AirPods draufzulegen und zu laden.

Der zweite Vorteil ist, dass die Kopfhörer ab sofort einen festen ‚Stammplatz‘ haben und ich sie beim Verlassen des Hauses nicht irgendwo auf dem Schreibtisch oder in einer anderen Jacke vergesse. Zwei Fliegen, eine Klappe und so weiter…

FUNKTIONEN

Wieder erstmal ein paar Worte zur Ausstattung und der Technik des Gerätes.

Technische Daten:

Eingangsspannung: DC 5V/1,5A

Ausgangleistung: 5 Watt

Übertragungsdistanz: < 4 mm

Effizienz: 80%

Strom über USB-A

Kompatibilität

AirPods der zweiten Generation

AirPods Pro

Handling

ergonomische Vertiefung zur besseren Aufnahme des AirPods-Cases

Status-LED (blau, wenn an Strom angeschlossen; grün, wenn im Ladezustand)

gummierter Boden für besseren Halt

VERPACKUNG & INHALT

Wie von Bluestein gewohnt, wird beim Verpackungsdesign auf überflüssigen Schnickschnack verzichtet. Es handelt sich um eine simple weiße Schachtel mit Logo, Schriftzug und ein paar technischen Informationen. Was dem ein oder anderen als billiges, lebloses Packaging vorkommen mag, ist für mich absolut fein. Klar könnte man einen etwas hochwertigeren Karton erwarten, aber mir genügt das bei solch einem Produkt um Längen.

Im Inneren bleibt es auch recht simpel: ein Plastik-Inlay mit der Ladeschale darin – kein überflüssiges Anleitungs- und Garantie-Blabla. Einzig hätte ich mir eine Alternative zu dieser Kunststofffassung gewünscht. Die vermittelt dann tatsächlich einen ‚ramschigen’ Eindruck.

DESIGN & HANDLING

Das Aussehen der Ladeschale ist schlicht gehalten. Der Body besteht aus mattem Plastik in weiß, das mir ziemlich zusagt. Das AirPods-Case lässt sich ideal in die Wölbung legen, die Abmessungen sind perfekt. Der Boden ist gummiert, was einen besseren Halt auf gewissen Oberflächen garantieren soll.

Auf einer der beiden kürzen Seiten ist der Ausgang des USB-A-Kabels, eine Status-LED befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite. Jene LED leuchtet blau, sobald das Pad an den Strom angeschlossen wurde. Sie wechselt zu grün bei erfolgreicher Verbindung mit dem AirPods-Case bzw. während des Ladevorgangs. Für Personen, die den Charger im Schlafzimmer stehen haben und ggf. empfindlich auf helles Licht reagieren, könnten die LED durchaus nervig sein. Da das Ladepad aber in meinem Hausgang steht, ist mir das eher egal.

Die Verarbeitung ist an sich in Ordnung, während meines gesamten Testzeitraumes hatte ich keine Probleme mit wackligen Teilen oder Fehlfunktionen. Auch ist das Kabel stabil und widerstandsfähig. Auch die Einzelteile sind ideal miteinander verbunden/verklebt und lösen sich nicht.

PREIS

Zum Zeitpunkt des Reviews (Ende Januar 2020) verlangt Bluestein für die Wireless Ladeschale einen Preis von EUR 19,95. Zu bedenken ist, dass hier noch EUR 3,49 Versandkosten hinzukommen, sollte der absolute Warenwert im Online-Store unter EUR 30 liegen.

Bei anderen Händlern habe ich das Produkt nicht gefunden.

An dieser Stelle ist es etwas kompliziert, direkte Vergleichsprodukte zu finden. Deshalb liste ich ein paar klassische Qi-Charger auf, die sich in den obligatorischen Online-Shops wie Amazon finden und die ich in Verwendung habe/hatte.

Zu nennen wäre der Anker PowerWave, eine flache Ladescheibe mit 10 Watt für knapp EUR 16. Darauf kann jedes Qi-kompatible Produkt platziert werden, um es zu laden (iPhone 8 oder neuer, AirPods etc.). Jedoch findet im Normalfall nur ein einziges Gerät Platz.

Von Choetech gibt es für rund EUR 30 ein an AirPower angelehntes Charging-Pad. Dort können dann sogar zwei Devices gleichzeitig geladen werden. Damals auf Indiegogo für umgerechnet EUR 40 unterstützt habe ich den Plux-Charger, der ebenfalls stark an AirPower erinnert. Er bietet neben des vertikalen Aufstellers noch eine Aussparung für das Apple Watch-Ladekabel sowie eine abnehmbare Halterung für die AirPods.

An sich würde sich die Wireless Ladeschale also in einem branchenüblichen Preisbereich bewegen. Allerdings ist hervorzuheben, dass damit nur ein einziges spezifisches Gerät – und zwar das AirPods-Case – geladen werden kann.

FAZIT

All in all habe ich die Ladeschale wirklich liebgewonnen, da sie in perfekter Weise den von mir dargestellten Use Case erfüllt.

Wenngleich die Aufmachung in der Verpackung nicht so chic ist, gefällt mir das Produkt außerordentlich. Die Verarbeitung ist sehr gut und durch die Vertiefung bleibt das Case während des Ladevorgangs stets in der richtigen Position. Dagegen ist die Status-LED ziemlich hell, was manche stören könnte.

Außerdem nimmt der Charger kaum Platz weg, normale Qi-Ladepads sind meist um einiges größer. Dafür können aber auch nur die AirPods damit geladen werden, nichts anderes. Das bedeutet, dass die Ladeschale strikt an die AirPods gebunden ist. Werden die Abmessungen des AirPods-Cases geändert oder werden keine Apple-Kopfhörer mehr besessen, hat das Bluestein-Produkt keinen Nutzen mehr.

Obwohl ich die Ladeschale gern mag und sie nicht mehr missen möchte, finde ich den Preis etwas hoch. Vor allem wenn noch die Versandkosten hinzukommen, wird es schon preisintensiv. Eine Bepreisung zwischen EUR 10-15 hätte ich durchaus passender gefunden.

Nichtsdestotrotz ist die Ladeschale ein tolles Produkt, das gerade bei einem Anforderungsprofil, das meinem ähnelt, überzeugen kann. Wer also einen ähnlichen Anwendungszweck hat, wird mit diesem Charger durchaus zufrieden sein. Sucht Ihr eher etwas generischeres, seid Ihr mit anderen Ladematten wahrscheinlich besser bedient.

GEWINNSPIEL

Und nun habt Ihr die Möglichkeit, genau diese Ladeschale zu gewinnen. Dafür hat uns Bluestein ein Exemplar zukommen lassen, das bald in Euren Händen liegen könnte.

Ihr müsst gar nicht viel machen: Schreibt einfach einen Kommentar unter diesen Artikel auf Apfelpage.de und sagt uns kurz, wie Euer Einsatzzweck aussehen würde (Standort der Ladeschale, Beheben eines Problems etc.) – schon seid ihr im Lostopf.

Der Gewinner wird dann von uns kontaktiert.

Viel Glück :)

-----

