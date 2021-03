Home Betriebssystem Reminder: iOS 12.5.3 für alte iPhones und iPads schließt Sicherheitslöcher

Apple hat zuletzt ein weiteres Sicherheitsupdate für alle aktuellen iPhones und iPads veröffentlicht. Darüber hinaus wurde aber auch das veraltete iOS 12 aktualisiert. Wer noch ein älteres iPhone oder iPad in Benutzung hat, sollte dieses Update ebenfalls umgehend einspielen.

Apple hat gestern Abend überraschend ein weiteres Sicherheitsupdate für alle Nutzer veröffentlicht. iOS 14.4.2 und iPadOS 14.4.2 sowie watchOS 7.3.3 sollen erneut wichtige Sicherheitsprobleme beheben. Welcher Art diese Lücken sind, ist nicht bekannt, allerdings dürften sie gravierend sein, denn das neue iOS 14.5 und iPadOS 14.5 stehen bereits vor der Tür.

Doch auch ältere Geräte haben gestern ein Update erhalten.

iOS 12 erhält ebenfalls noch ein Sicherheitsupdate

Apple hat auch iOS 12.5.3 für alle Nutzer des alten Systems veröffentlicht. iOS 12 wird noch vereinzelt von Besitzern etwa älterer iPad Mini-Versionen oder des iPhone 5s eingesetzt und von Zeit zu Zeit veröffentlicht Apple noch immer Updates für das alte System. So hatte man etwa die Schnittstelle zur Verfolgung von Infektionen mit dem Corona-Virus ebenfalls noch für iOS 12 veröffentlicht. Wer also noch ein älteres Schätzchen in Benutzung hat, sollte dieses neue Update laden.

Für iOS 13 liefert Apple keine Updates mehr, da alle Geräte, die iOS 13 erhalten haben, auch auf iOS 14 aktualisiert werden konnten. Wer auf der sicheren Seite bleiben will, sollte also wenn möglich iOS 14 in der aktuellen Version einsetzen.

