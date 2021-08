Home Apps Exklusiv: Readly mit 5000 Zeitungen und Magazinen 2 Monate lang für 1,99 Euro

Exklusiv: Readly mit 5000 Zeitungen und Magazinen 2 Monate lang für 1,99 Euro

Wir berichten gerne über Angebote von Readly. Die Magazinflatrate ist im DACH-Raum marktführend in Sachen Preis/Leistung und bietet faire Abos ganz ohne Bindung. Wieso es sich aber gerade jetzt lohnt, Readly zu testen, zeigen wir euch hier. Denn die App macht den Apfelpage-Lesern ein exklusives Angebot!

Das „Spotify für Zeitungen“ gibt es heute mit unserem Link deutlich günstiger. Ihr bezahlt nur einmalig 1,99 Euro und könnt dann 60 Tage lang über 5.000 internationale Magazine und Zeitschriften unbegrenzt lesen. Wer nachher kündigen möchte, tut dies ohne Zusatzkosten.

→ AP-Deal: Readly 2 Monate für 1,99 Euro (ohne Bindung)

Was kann Readly nochmal?

Gute Frage! Im Grunde ist Readly eine Flatrate für Zeitungen und Magazine. Gerade in Zeiten von unsicheren Quellen und der bekannten Nachrichtenlage lohnen sich bezahlte Printmedien in den meisten Genres. Doch statt 1000 einzelnen Abos reicht auch ein Readly-Abo für 9,99 Euro und ihr könnt über 5.000 Magazine, Tageszeitungen und Wochenzeitungen aus der ganzen Welt lesen. Doch nicht nur das: Mit dabei sind die aktuellen und ältere Ausgaben aus dem Archiv.

Diese Features macht Readly aus:

Riesiges Sortiment : 5.000+ internationale Medien

: internationale Medien Fair : Monatlich kündbar

: Monatlich kündbar Moderne App für iPhone, iPad, Android

für iPhone, iPad, Android Offline-Lesen, Textsuche im ganzen Sortiment

im ganzen Sortiment Super Browseroberfläche für Computer

für Computer 1 Abo reicht: 5 Profile für jeden Account

für jeden Account Archiv dabei: Auch ältere Ausgaben lesen

Welche Medien sind dabei?

Besonders relevant für euch sind vermutlich die Kategorien Technologie und IT, in der Readly eine sehr große Auswahl an Magazinen hat. Unter anderem dabei:

Computer Bild

Mac Life

Macwelt Special

CHIP

Connect

Wired – UK

Futurezone

…

Doch auch die Klassiker aus Wirtschaft, Finanzen, Lifestyle, Sport und Auto sind dabei:

TIME Magazine

FORBES Magazin

Sport Bild

Auto Motor und Sport

Auto BILD

Börse Online

Euro

StartupValley

Wohnidee

Kochen & Genießen

National Geographic

Spektrum der Wissenschaft

Playboy

Rolling Stone

HIFI & Music Journal

…

Seit kurzem führt Readly auch viele Zeitungen und Politik-Magazine, die wirklich für sich genommen schon sehr teuer wären. Das Abo lohnt sich also jetzt noch mehr. Ständig erweitert Readly das Sortiment, obwohl der Preis gleichgeblieben ist. Ab jetzt dabei:

WELT und WELT am Sonntag

The Independent

Der Standard Kompakt/Karriere/etc.

BILD und BILD am Sonntag

B.Z. (am Sonntag)

Daily Mirror

Profil

…

Apfelpage-Deal: Readly 2 Monate lang für 1,99 Euro

Normalerweise bekommen Interessenten 1 Monat, um Readly für 0,99 Euro zu testen. Apfelpage-Leser haben jedoch länger Zeit. Ihr könnt 2 Monate lang für einmalig nur 1,99 Euro alle 5.000 Titel unbegrenzt lesen und sogar nachher wieder kündigen, wenn es euch nicht gefällt. Wir finden den Deal deshalb wirklich fair und teilen ihn sehr gerne mit euch. Danke an Readly für die Bereitstellung.

→ AP-Deal: Readly 2 Monate für 1,99 Euro (ohne Bindung)

-----

