Rasanter Start: Disney+ hat nach drei Monaten über 28 Millionen Kunden

In Disney+ wächst Apple TV+ ein mächtiger Wettbewerber heran. Der Dienst ist wie eine Rakete im US-Streamingmarkt eingeschlagen und auch Netflix sieht sich der neuen Konkurrenz ausgesetzt. Disney+ startet im März in Deutschland.

Disney+ ist für das Unternehmen ein riesiger Erfolg: Die ersten drei Monate, in denen der Dienst in den USA verfügbar war, haben selbst die optimistischsten Erwartungen von Disney übertroffen, erklärte Disney-CEO Bob Iger nun im Rahmen der Verkündung der Quartalszahlen. Danach hat Disney+ aktuell bereits rund 28,6 Millionen Abonnenten, damit hat das Angebot bereits die Streamingvariante von HBO in den USA überholt. Den Start hatte Disney mit breit angelegten Werbekampagnen begleitet und etwa vergünstigte Abos und eine Gratisnutzung für Kunden von Verizon angeboten. Aber auch abseits dieser Aktionsangebote ist Disney+ günstiger als Konkurrent Netflix.

Disney rückt an Netflix heran

Tatsächlich ist ein Vergleich von Disney+ und Apple TV+ nicht möglich, schon allein, weil Apple keine Nutzungszahlen von Apple TV+ herausgibt und das Angebot aktuell noch in keiner Weise konkurrenzfähig ist. Indes hat Disney+ zum Sprint auf die Position des größeren Konkurrenten Netflix angesetzt, wo früher viele Disney-Inhalte in den USA liefen. Netflix hatte zuletzt in den USA rund 61 Millionen zahlende Kunden, sieht sich aber vor allem durch einen schwächer wachsenden Heimatmarkt im letzten Quartal zunehmend unter Druck. Im März startet Disney+ wie berichtet in Europa und auch in Deutschland, ob dem Angebot hier ebenfalls ein so kometenhafter Aufstieg am Streaminghimmel bevorsteht, bleibt indes noch abzuwarten.

