Pünktlich zur Heizperiode: Eve Thermo bekommen Thread

Die Tage werden nicht nur kürzer, sie werden leider auch kühler und mancherorts musste man schon die Heizung anstellen. Und Heizung ist ein gutes Stichwort, denn gerade hier ist ein besonders einfacher Einstieg in das Smart Home möglich. Hier hat sich Eve zu einem der führenden Anbieter herauskristallisiert. Passend zum Start der neuen Heizperiode hat man nun ein wichtiges Firmwareupdate für seine smarten Heizkörperthermostate bereitgestellt.

Eve rollt Thread für Eve Thermo aus

Mit dem seit gestern im Umlauf befindlichen Firmwareupdate liefert Eve den neuen Kommunikationsstandard Thread für sein Thermostat aus. Thread ist eine Art Mesh-Netzwerk und sorgt dafür, dass die einzelnen Komponenten in einem Smart Home-Netzwerk schneller miteinander kommunizieren und Befehle zügiger umgesetzt werden – vorausgesetzt, man hat einen HomePod Mini als Border-Router in seinem Netzwerk. Das Update ist aber nicht für jede Modellgeneration des Eve Thermo verfügbar. Lediglich die Modellgeneration von 2020 kann mit Thread versehen werden. Ob das bei euch der Fall ist, lässt sich so überprüfen:

Eve Thermo (1. Generation 2016)

Produktnummern: 1ET109901000, 1ET109901001

Modellnummer: 2ET309901000

(1. Generation 2016) Produktnummern: 1ET109901000, 1ET109901001 Modellnummer: 2ET309901000 Eve Thermo (2. Generation 2017)

Produktnummer: 10EAR1701

Modellnummer: 20EAR1701

(2. Generation 2017) Produktnummer: 10EAR1701 Modellnummer: 20EAR1701 Eve Thermo (3. Generation 2019)

Produktnummer: 10EBH1701

Modellnummer: 20EBH1701

(3. Generation 2019) Produktnummer: 10EBH1701 Modellnummer: 20EBH1701 Eve Thermo (4. Generation 2020)

Produktnummer: 10EBP1701

Modellnummer: 20EBP1701

So installiert Ihr das Update

Das Firmwareupdate für die Unterstützung von Thread lässt sich ganz einfach direkt über die App von Eve installieren. Öffnet diese einfach und tippt den Reiter Einstellungen. Das Update wird euch direkt bei dem Eve Thermo angezeigt. Klickt einfach darauf und sowohl Download als auch Installation werden durchgeführt. Danach bootet das Eve Thermo neu und sollte anschließend im Thread-Netzwerk auftauchen. An dieser Stelle sei aber noch ein Hinweis angebracht: Aufgrund des Batteriebetriebs werden nur Threadbefehle empfangen und verarbeitet, sie werden nicht an andere Geräte weitergeschickt.

