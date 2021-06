Home Betriebssystem Public Beta von iOS 14.7 und Co. für freiwillige Tester jetzt auch da

Apple hat gerade eben auch die Public Beta 3 von iOS 14.7 und iPadOS 14.7 sowie den anderen gestern verteilten neuen Testversionen an die freiwilligen Tester verteilt. Das finale Update werden Nutzer in einigen Wochen erhalten. Unterdessen läuft bereits die Beta von iOS 15 und Co. für Entwickler.

Apple hat gerade eben noch die Public Beta von iOS 14.7 und iPadOS 14.7 nachgeliefert. Freiwillige Tester können diese neuen Testversionen damit also ab sofort laden und installieren, vorausgesetzt, sie haben das passende Profil auf ihren Geräten. Apple hat gestern Abend schon die dritte Beta der kommenden Updates für die registrierten Entwickler verteilt.

Die Teilnahme am Public Beta-Programm von Apple ist für freiwillige Tester nach einer einmaligen Registrierung grundsätzlich kostenlos.

Nur überschaubare Neuerungen in iOS 14.7

Apple wird mit dem Update auf iOS 14.7 nur einige weniger Neuerungen einführen. Dazu zählen neue angaben zur Luftqualität in weiteren Ländern wie den Niederlanden und Frankreich.

Die übrigen kommenden Updates für macOS Big Sur, watchOS 7 und tvOS 14 bleiben ohne neue Funktionen und adressieren lediglich die allgemeine Verbesserung von Stabilität, Sicherheit und Performance.

Die finalen Versionen der Updates werden in einigen Wochen für alle Nutzer erwartet.

