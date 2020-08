Public Beta 6: iOS 14 / iPadOS 14 mit neuer Testversion für Freiwillige

iOS 14 / iPadOS 14 steht jetzt auch in der Public Beta 6 zum Download zur Verfügung. Die sechste Beta war bereits zuvor am Abend für die Entwickler bereitgestellt worden. Die finale Version des neuen Systems erhalten Nutzer im Herbst. Merkt ihr Neuerungen in der neuen Public Beta?

Das ging schnell: Gerade erst hatte Apple die sechste Developer Beta von iOS 14 und iPadOS 14 für die registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt, da ist auch schon eine aktualisierte Fassung der Public Beta für die freiwilligen Tester verfügbar.

Wer am Public Beta-Programm von Apple für iOS 14 teilnimmt, kann die aktualisierte Beta ab sofort auf sein iPhone oder iPad laden. Voraussetzung hierfür ist, dass auf dem betreffenden iPhone, iPad oder iPod Touch das dafür nötige Profil installiert ist.

Die Teilnahme am Public Beta-Programm von Apple ist kostenlos möglich.

Finale Version von iOS 14 kommt im Herbst

Apple wird noch einige weitere Betas von iOS / iPadOS, watchOS, macOS und tvOS an Entwickler und freiwillige Tester verteilen, bevor dann im Herbst die finale Fassung erscheint.

Diese wird für alle Nutzer kompatibler Geräte als kostenloser Download verfügbar sein. Die Betas – ob für Entwickler oder freiwillige Tester – bergen dagegen bis zur letzten Testversion potenzielle Probleme und Bugs, die das korrekte Funktionieren der Geräte beeinträchtigen kann.

Wie läuft Public Beta 6 auf euren Geräten?

