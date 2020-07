Public Beta 2 von iOS 14 / iPadOS 14 ist jetzt da

Apple hat gerade eben Public Beta 2 von iOS 14 und iPadOS 14 an die freiwilligen Tester verteilt, die Entwickler wurden schon gestern bedient. Diese dritte Beta für Developer hatte vergleichsweise viele Änderungen in iOS 14 gebracht.

Für die Public Beta-Tester gibt es auch wieder frisches Futter: iOS 14 und iPadOS 14 sind jetzt in Public Beta 2 verfügbar, die Teilnahme am Public Beta-Programm von Apple ist kostenlos. Das Update der Beta, die bis jetzt in ihrer ersten öffentlichen Testversion vorliegt, wird wie üblich in Wellen ausgerollt, ihr benötigt also ein wenig Geduld, wenn die neue Public Beta bei euch aktuell noch nicht angezeigt wird.

Apple hatte gestern Abend die dritte Public Beta für Entwickler bereitgestellt.

Einige Neuerungen in der dritten Developer-Beta von iOS 14

Diese brachte verschiedene sichtbare Neuerungen, wie wir etwa hier zusammengefasst hatten. Darunter ist, dass das Icon für die Musik-App jetzt anders aussieht. In dieser Meldung haben wir eine Menge weiterer Details zur neuen Developer Beta-Welle von gestern für euch.

Welche Änderungen nun die Public Beta 2 für die freiwilligen Tester bringt, ist nicht völlig klar, diese dürften sich aber an Developer Beta 3 orientieren.

Ihr bemerkt interessante Änderungen, die sich von denen in Developer Beta 2 eingeflossenen unterscheiden? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen.

