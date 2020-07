Prosser auf Twitter: iPhone 12 und neue iPads im Oktober

Das iPhone 12 werde im Oktober erscheinen, ebenso neue iPads, mit dieser Prognose wagt sich heute Jon Prosser aus der Deckung. Gerüchte über verspätete iPhones sind dieses Jahr nun nicht unbedingt neu und e eine Verzögerung in den Oktober hinein ist durchaus nicht unwahrscheinlich. Trotzdem ist es möglich, dass Apple die neuen iPhone 12-Modelle schon im September vorstellt.

Apple wird sein iPhone 12 im Oktober vorstellen, zu dieser knappen Behauptung lässt sich aktuell der Leaker Jon Prosser hinreißen. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter schreibt er, das iPhone 12 und neue iPads werden im Oktober kommen.

iPhone 12

New iPads October — Jon Prosser (@jon_prosser) July 29, 2020

Prosser hat einige Treffer bei Prognosen neuer Apple-Produkte wie dem iPhone SE vorzuweisen, lag allerdings auch schon daneben. Eine Verschiebung des iPhone 12-Starts in den Oktober ist aber durchaus möglich, die Corona-Krise sorgt dieses Jahr reihenweise für Terminverschiebungen. Zudem teilte kürzlich Qualcomm mit, es komme zu leichten Verzögerungen bei einem seiner 5G-Partner. Damit könnte Apple gemeint sein, das Unternehmen nutzt die Qualcomm-Modems für das 5G-iPhone 12.

iPad Pro ebenfalls im Oktober?

Was genau mit den iPads im Oktober gemeint ist, lässt Prosser offen. Ein iPad Pro im Oktober wäre möglich. Zuletzt hatte es etwa Gerüchte über zwei Keynotes gegeben, eine im September, auf der iPhone 12, Apple Watch-Update und ein iPad vorgestellt werden sollen und eine weitere Veranstaltung Ende Oktober, Apfelpage.de berichtete. Diese soll als Bühne für neue Macs und ein neues iPad Pro bieten. So oder so, ein Update für das iPad Pro diesen Herbst ist recht wahrscheinlich.

