Prosser: AirTags, iPad Pro, neues Apple TV und AirPods vor Launch

Neben dem iPad Pro sollen noch weitere Produkte von Apple vorgestellt werden. Schon lange wird etwa der Launch der AirTags erwartet, daneben stehen aber noch weitere neue Produkte auf der Liste. Neue Hinweise wollen den Start mehrerer Gadgets in nächster Zeit voraussehen. Zumindest aber habe Apple bereits mehrere neue Produkte fertig für den Marktstart.

Im März noch wird Apple möglicherweise eine weitere Keynote abhalten – virtuell natürlich – auf der zumindest das iPad Pro 2021 vorgestellt werden dürfte. Dem Vernehmen nach fällt der Termin dieser Veranstaltung auf den 23. März, wie wir gerade eben in dieser Meldung berichtet haben.

Neben dem iPad Pro sollte dieser Frühling aber noch weitere neue Produkte von Apple bringen. Nun hat sich der bekannte Leaker Jon Prosser dazu geäußert, welche Gadgets dies sein könnten.

Updated info from a reliable source 👇

Products that are ready: AirTags, iPad Pro, AirPods, Apple TV

Take that however you’d like…

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 8, 2021