Home Gerüchte ProMotion: Neue MacBook Pros angeblich mit 120 Hz-Bildwiederholrate

ProMotion: Neue MacBook Pros angeblich mit 120 Hz-Bildwiederholrate

Jetzt kann es Apple plötzlich gar nicht schnell genug gehen mit ProMotion: Die neuen Modelle des MacBook Pro sollen auch eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz unterstützen, das wird nach der Ankündigung der Oktober-Keynote in einschlägigen Kreisen behauptet. Apple wird wohl Mini-LED-Panels in den neuen Modellen einsetzen.

Das neue MacBook Pro wird in seinen beiden erwarteten zwei Ausführungen ebenfalls 120 Hz bei der Bildwiederholrate unterstützen, mit dieser doch überraschenden Ankündigung macht heute Ross Young auf sich aufmerksam. Er gehört zu den Analysten der DSCC und beobachtet den Displaymarkt, unter Berufung auf seine Quellen in der Lieferkette hatte er sich in der Vergangenheit bereits häufig zu kommenden Apple-Produkten geäußert, so etwa zum Display des iPad Mini 6 oder 120 Hz im iPhone – und hier auch häufig Recht behalten.

We are pretty sure. Oxide + miniLEDs + 120Hz, best of breed… — Ross Young (@DSCCRoss) October 12, 2021

Nun erklärte er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, Apple werde die MacBook Pro 2021-Modelle mit bis zu 120 Hz-Unterstützung ausstatten, zu 100% werden die erwarteten Mini-LED-Panels zum Einsatz kommen, fügte er an.

Der neue MacBook-Bildschirm ist ein großes iPad-Display

Im Kern seien die Panels für das 14 Zoll-MacBook Pro und das neue 16 Zoll-Modell lediglich groß gezogene iPad Pro-Bildschirme. Dort kommen aktuell im 12,9 Zoll-Modell bereits Mini-LED-Panels zum Einsatz.

Unklar ist allerdings noch, ob die MacBook-Bildschirme auch die Bildwiederholrate auf bis zu 10 Hz herabsetzen und damit zum Stromsparen beitragen können, wie die Panels des iPhone 13 Pro es können. Apple hatte heute seine Oktober-Keynote angekündigt, auf der wohl die neuen MacBooks vorgestellt werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!