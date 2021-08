Home Apps Programm bei Disney+ im September 2021

Nicht nur das restliche Jahr wird kürzer, dies gilt im Übrigen auch für die Tage. Es wird leider wieder früher dunkel und da bieten sich die Abende vor dem Fernseher zum Streamen geradezu an. Passend dazu hat Disney+ nun als erster Anbieter seine Neuzugänge für den kommenden Monat September angekündigt – rund 100 neue Filme und Serien erwarten Euch.

Das schaut ihr bei Disney+ im kommenden Monat

Mit dem Konzertfilm „Happier Than Ever: Ein Liebesbrief an Los Angeles“ ist Disney+ ein echter Steal gelungen, die Künstlerin Billie Eilish war vorher fast ausschließlich für Apple Music unterwegs. Doch auch abseits davon lassen sich interessante Inhalte finden, mit Private Practice etwa steht das erfolgreiche Spin-off von Greys Anatomy zur Verfügung. Ein Geheimtipp von unserer Seite wäre da noch „Hidalgo – 3000 Meilen zum Ruhm“ mit Viggo Mortensen in der Hauptrolle. Hier die Auflistung im Detail:

Ab Mittwoch, den 1. September

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 6

Marvel Studios LEGENDS – Neue Episode

Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 9

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 7

What If…? – Staffel 1, Episode 4

Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 2

Ab Freitag, den 3. September

NEUSTART: „Happier than Ever: Ein Liebesbrief an Los Angeles“

The Cave – Eine Klinik im Untergrund (National Geographic)

Weg aus der Asche (National Geographic)

The A-Team

Aloft

Der bewegte Mann (Constantin)

The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten

Entgleist (2005)

Eine ganz heiße Nummer (Leonine)

Eine zweite Chance

Gottes mächtige Dienerin – Teil 1+2 (BETA)

Kroatien Krimi – Teil 1-8 (Constantin)

Spike Lee’s Spiel des Lebens

Ab Mittwoch, den 8. September

STAFFEL-FINALE: Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 10

NEUSTART: Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 1

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 7

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 8

What If…? – Staffel 1, Episode 5

Afrikas tödlichste Jäger – Staffel 4+5 (National Geographic)

Afrikas Jäger – Staffel 2+3 (National Geographic)

Tierbabys in Afrika – Staffel 1 (National Geographic)

American Housewife – Staffel 4

Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 3

Empire – Staffel 4+5 (exklusiv)

Heiter bis Tödlich: Hubert und Staller, Staffel 1 (Leonine)

The Orville – Staffel 1+2

Mistresses – Staffel 1-4 (exklusiv)

Stumptown, Staffel 1

Ab Freitag, den 10. September

Fast erwachsen (PIXAR Short).

Ab Mittwoch, den 15. September

Ab Mittwoch, 15. September

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 8

Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 2

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 9

What If…? – Staffel 1, Episode 6

American Blackout (National Geographic)

9/11: Control The Skies (National Geographic)

Cobra Mafia (National Geographic)

George W. Bush: Das Interview (National Geographic)

Brooklyn – Eine Liebe zwischen zwei Welten

Der Verrückte mit dem Geigenkasten

Ein Engel auf Erden (Leonine)

Ein Leben zwischen den Zeiten

Mädchen, Mädchen – Teil 1+2 (Constantin)

Männer (Constantin)

Töchter des Himmels

Ab Freitag, den 17. September

Nona (Pixar Short)

Tod bei Nacht – Staffel 1 (National Geographic)

Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 4

Fresh Off the Boat – Staffel 1-6

Golden Girls – Staffel 1-7

Servus Baby – Staffel 1+2 (Constantin)

Das Comeback

Demolition – Lieben und Leben

Kingsman: The Golden Circle

Das Wunder von Bern (Leonine)

Ab Mittwoch, den 22. September

NEUSTART: Star Wars: Visions, Staffel 1

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 9

Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 3

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 10

What If…? – Staffel 1, Episode 7

Animal PD – Staffel 1 (National Geographic)

Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs – Staffel 1 (National Geographic)

Königreich der Mumien – Staffel 1 (National Geographic)

Die Dinos (Staffel 1-4)

Atlanta Medical – Staffel 4

Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 5

The Hot Zone – Tödiches Virus – Staffel 1

Private Practice – Staffel 1-6

Ab Freitag, den 24. September

NEUSTART: A Spark Story (Pixar Dokumentation)

Blood Rivals: Lion vs. Buffalo (National Geographic)

Brian and the Boz (ESPN)

Die Götter müssen verrückt sein

Die Götter müssen verrückt sein II

Herr Lehmann (Leonine)

Hidalgo – 3.000 Meilen zum Ruhm

Nanga Parbat (Leonine)

Ab Mittwoch, den 29. September

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 10

Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 4

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 11

What If…? – Staffel 1, Episode 8

NEUSTART: Die Simpsons – Staffel 32

Australiens tödlichste Jäger – Staffel 1 (National Geographic)

Dian Fossey: Geheimnisse im Nebel – Staffel 1 (National Geographic)

Enthüllt: Geheimnisse der Meere – Staffel 3 (National Geographic)

Fernab des Gesetzes – Staffel 1+2 (National Geographic)

Jenseits der Magie mit DMC – Staffel 1 (National Geographic)

Port Security: Hamburg (National Geographic)

Zeke und Luther – Staffel 1-3 (Disney)

Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 6

Salem – Staffel 1-3

Anmerkung

Disney+ lässt sich auf allen relevanten Plattformen streamen, der Preis beträgt dafür nun 8,99 €. Ihr könnt Euch alternativ auch für das Jahrespaket in Höhe von 89,99e entscheiden, dann spart Ihr effektiv zwei Monate ein

