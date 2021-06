Home Deals Prime Day Show 2021: Show und Vorab-Rabatte unter der Lupe

Der Prime Day 2021 geht morgen früh los und wir wollen euch an dieser Stelle an ein kleines Highlight erinnern. Wie in den letzten Jahren üblich, bietet der Versandgigant im Vorfeld ein paar musikalische Goodies an. Welche das sind, klären wir hier.

Drei „Konzerte“: Billie Eilish, Kid Cudie, H.E.R

Sozusagen als Einstimmung können Kunden von Amazon Prime sich drei jeweils halbstündige Konzert-Dokumentation von Billie Eilish, Kid Cudie oder H.E.R ansehen, die hier exklusiv zur Verfügung gestellt wurden. Doch das ist noch nicht alles, zudem gibt es insgesamt noch fünf weitere Bonusfolgen – für Abwechslung ist also gesorgt.

Angebote vorab

Außerdem wollen wir noch einmal auf ein paar Angebote aufmerksam machen, die bereits im Vorfeld des Prime Day 2021 verfügbar sind. Vor allem das Angebot für Audible halten wir sehr interessant. Für nur 2,95€ könnt ihr euch die nächsten sechs Monate jeweils ein Hörbuch gratis sichern, der Dienst kostet sonst 9,95€

