Prime Day 2021: am 21. und 22. Juni ist es soweit

Was früher der Sommerschlussverkauf oder Winterschlussverkauf waren, ist heute der Singles Day und der Prime Day. Dieser wird 2021 im Juni gegen Ende des Monats stattfinden. Um die Wartezeit zu überbrücken, gibt es zudem erste Angebote. Aber der Reihe nach!

Prime Day 2021

Das Wichtigste zuerst: Der Prime Day 2021 findet dieses Jahr am 21. und 22. Juni statt, was nicht so ungewöhnlich ist. Schon vor zwei Jahren verlegte Amazon diesen in den Sommer, damals noch im Juli. Aufgrund dieser Information solltet ihr spätestens jetzt die Käufe von originaler Amazon-Hardware aufschieben. In den vergangenen Jahren versah der Versandgigant auf seine Echo-Lautsprecher, Tablets und Co. mit Rabatten von teilweise bis zu 60 %.

Erste Angebote sichern

Es sind noch rund dreieinhalb Wochen bis zum Prime Day 2021, ihr könnt euch dennoch erste Rabatte sichern. Audible, Amazon Music Unlimited, Kindle und Co können mit einem Rabatt von bis zu 70 % oder teilweise sogar komplett kostenfrei abzuschließen.

Gutschein sichern

„Last but not“ least könnt ihr euch ein kleines Startkapital sichern. Wer vom 07. Juni bis 20. Juni bei kleineren oder mittleren Unternehmen auf Amazon Ware im Wert von mindestens 10,00 € bestellt, bekommt einen Gutschein in exakt gleicher Höhe für den Prime Day 2021. Dieser wird euch in eurem Amazon Account gutgeschrieben und automatisch am Prime Day aktiviert.

