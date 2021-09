Home Hardware Preisexplosion bei Apple: Beats Flex plötzlich 40% teurer

Denkt man an Kopfhörer von Apple, denkt man direkt an dir AirPods Pro oder die AirPods Max. Doch auch die Beats-Kopfhörer stammen nun mehr oder weniger direkt von Apple und hier gibt es eine preisliche Veränderung, die es jedoch in sich hat. Konkret handelt es sich dabei um die Beats Flex, die erst im vergangenen Jahr von Apple eingeführt wurden.

Beats Flex kosten nun 69,95€

Die Beats Flex sind die günstigsten Bluetooth-Kopfhörer, die Apple im Portfolio hat. Sie besitzen ein Neckholder-Band, kommen mit knapp 12 Stunden Akkulaufzeit und verfügen über den W1-Chip zur Verbesserung des Sounds. Der bisherige Preis lag bei 49,95€, doch seit gestern verlangt Apple 20,00€ mehr – das entspricht einem Preisaufschlag von satten 40%. Wer sich nun für die Beats Flex (Affiliate-Link) interessiert, muss bei Apple in den Stores oder im Online Store nun 69,95€ auf den Tresen legen.

Bei Interesse lohnt es sich, schnell zu sein

Die Gründe, die zu dieser enormen Preissteigerung geführt haben, sind bisher nicht bekannt geworden. Eine Vermutung wäre, dass sich die schwierige Situation im Zusammenhang mit der Beschaffung von Micro-Chips auch hier bemerkbar macht. Wer sich für die Beats Flex interessiert, sollte zunächst einmal die üblichen Drittanbieter aufsuchen. Hier lassen sich noch einige Schnäppchen finden. Bei Amazon beispielsweise gibt es die Variante in Schwarz derzeit für 39,00€

