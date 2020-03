Powerbeats4 schon in Geschäften aufgetaucht, offizieller Start dürfte bald folgen

Die Powerbeats4 werden aktuell offenbar schon verkauft. In einzelnen Walmart-Filialen in den USA können Kunden die neuen Bluetooth-Kopfhörer wohl schon jetzt erstehen, zu einem überraschend günstigen Preis. Die offizielle Vorstellung dürfte damit nur noch wenig entfernt sein.

Die Powerbeats4 stehen kurz vor dem Start, das hatte sich bereits kürzlich gezeigt, als Informationen von Apple an die Öffentlichkeit gelangt waren, Apfelpage.de berichtete. Nun können erste Kunden sie auch schon kaufen. Ein Walmart in Rochester, New York hat die Powerbeats4 in dem dortigen Markt entdeckt und das umgehend getwittert.

@9to5mac @MacRumors did the new Beats Powerbeats drop without announcement? these were found in my local Walmart in Rochester NY. pic.twitter.com/oiqDD20dcB

— 𝗲𝗱𝗱𝗶𝗲 𝘄𝗮𝗽 🎈 (@eddiezus) March 14, 2020