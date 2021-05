Home Hardware Pop: iPhone-Stand mit MagSafe ab sofort auf Kickstarter

Mit der iPhone 12 Serie führte Apple bekanntlich MagSafe ein. Die Spezifikationen dafür wurden für Zubehör-Hersteller auch offengelegt. Im Zuge dessen tauchte nun ein in Deutschland entwickelter MagSafe-Stand namens Pop auf Kickstarter auf.

Pop ist also ein kompakter Smartphone-Stand, welcher in drei Farben verfügbar sein wird. Diese sind weiß, schwarz und orange. Das Design ist recht schlicht, da das iPhone 12, 12 mini, 12 Pro oder 12 Pro Max mit MagSafe hält. Das bedeutet, ihr benötigt das bereits erhältliche MagSafe-Ladegerät von Apple, um Pop nutzen zu können. Euer iPhone lädt also auch, wenn ihr es mit diesem Smartphone-Stand verwendet.

Pop ist mit einer Höhe von 95 Millimeter und einem Durchmesser von 63 Millimeter ziemlich kompakt, mit einem Gewicht von ungefähr 320 Gramm aber schwerer als man meinen möchte. Das ist aber sogar vorteilhaft, da man das iPhone so mit hoher Wahrscheinlichkeit mit nur einer Hand abnehmen kann. Damit sich das Produkt auf einer Oberfläche nicht unnötig bewegt, ist die Unterseite speziell beschichtet.

Preise und Verfügbarkeit

Wie eingangs bereits erwähnt, handelt es sich bei Pop um ein Kickstarter-Projekt. Dementsprechend ist das Produkt noch nicht im Handel erhältlich. Es gibt aber bereits „SuperEarlyBird“-Pakete, mit denen man ab 36 Euro einen Pop bis zirka August 2021 bekommen soll.

