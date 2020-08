Politischer Konflikt eskaliert: Droht ein App Store-Verbot in China?

Die Eskalation um TikTok könnte Apple noch erhebliche Probleme bescheren: Sollte die US-Regierung weiterhin versuchen, chinesischen Diensten in den USA oder anderen Regionen das Leben schwer zu machen, droht Apple womöglich ein kompletter Verbot des App Store in China.

Das könnte übel ausgehen: Im Konflikt um chinesische Dienste in den USA steht womöglich auch Apple eine böse Überraschung bevor. Sollte Washington weiterhin versuchen, Dienste wie TikTok oder WeChat aus dem amerikanischen oder möglicherweise auch weltweiten Geschäft zu drängen, dürfte China zu einem empfindlichen Gegenschlag ausholen, wie nun aus Medienberichten hervorgeht, die sich auf Informationen gut vernetzter Kreise stützen.

Danach könnte China den App Store von Apple in China vollständig verbieten. Dies wäre nicht einmal besonders schwer, denn dieser hält sich aktuell ohnehin nicht punktgenau an chinesisches Recht, das allerdings auch ausgesprochen restriktiv ist.

App Store-Verbot in China wäre fatal

So schreibt das Gesetz vor, dass alle Vertriebswege westlicher Firmen nur als Gemeinschaftsunternehmen mit einem chinesischen Betrieb realisiert werden dürfen, diese wiederum sind per Gesetz ebenfalls staatlich kontrolliert. Apple hat hier stets eine Art Mittelweg versucht: Man lagert zwar trotz internationaler Proteste inzwischen iCloud-Daten chinesischer Nutzer in chinesisch kontrollierten Rechenzentren, den App Store betreibt Apple aber nach wie vor ohne dritte Kontrollinstanz im Boot. Dennoch folgt man hier Peking aufs Wort, wenn dort die Löschung bestimmter Apps verlangt wird, die auch nur die Hauch subversiver Tendenzen enthalten könnte.

Was ein Verbot des App Store für China bedeutet, muss kaum weiter ausgeführt werden. Es wäre für das iPhone ähnlich fatal wie der Entzug der Android-Lizenz für Huawei, im Falle des iPhones sogar noch schlimmer, denn anders als unter Android sind beim iPhone keine Alternativen zum App Store vorgesehen.

