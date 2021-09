Home Apps Pixelmator Pro in Version 2.1.4: Das ist neu

Bildbearbeitung geht auf dem Mac besonders gut von der Hand. Das liegt nicht nur am Mac sowie macOS, sondern auch an der zusätzlichen Software, die es in Hülle und Fülle gibt. Eine davon ist Pixelmator Pro und hierfür steht im Mac App Store ein neues Update bereit.

Pixelmator Pro in Version 2.1.4

Wer uns aufmerksam liest, wird hier ein Muster erkennen: Wer sich nicht mit der Creative Cloud von Adobe anfreunden will, sollte sich auf jeden Fall Pixelmator Pro anschauen. In regelmäßigen Abständen liefern die Entwickler größere Funktionsupdates aus, so auch heute:

Sie können jetzt Ebenenstile auf RAW-Ebenen anwenden.

Die Leistung des Schiebereglers „Auswahl verfeinern“ des Werkzeugs „Auswahl verfeinern“ wurde verbessert.

Das Klon-Tool funktionierte bei sehr großen Bildern nicht. Fest.

Es wäre nicht möglich, Pixelmator Pro nach bestimmten Aktionen mit langer Laufzeit zu beenden. Fest.

Nachdem ein Video-Tooltip angezeigt und geschlossen wurde, verwendet das Tooltip auch nach dem Schließen weiterhin Ressourcen. Fest.

Beim Öffnen von PSD-Dateien stimmte die Reihenfolge der Farbfüllungen und Verlaufsfüllungen nicht mit der Reihenfolge überein, in der sie in Photoshop erscheinen würden. Fest.

Wenn Sie die Formwerkzeuge verwenden und Mischmodi in der Vorschau anzeigen, ohne dass eine Form ausgewählt ist, wird Pixelmator Pro unerwartet beendet. Fest.

Auf Apple Silicon Mac-Computern wurde Pixelmator Pro bei bestimmten Bildgrößen unerwartet beendet. Fest.

Ein seltener Absturz beim Exportieren bestimmter Dokumente in PSD wurde behoben.

Seltener Absturz mit dem Druckdialog behoben.

Gelegentlich wurde die App beim Schließen von Dokumenten unerwartet beendet. Dies ist nun gefixt

Wie bekommt ihr das Update?

Das Update auf Version 2.1.4 wird von den Entwicklern für alle Kunden von Pixelmator Pro kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ihr könnt das Update kostenfrei über den Mac App Store beziehen. Wer sich noch nicht für den Kauf entscheiden möchte, kann sich auf der Webseite eine kostenfreie Trial-Version herunterladen und die Software ausprobieren.

