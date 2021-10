Home Daybreak Apple Pixel 6 vs. iPhone 13 | Facebook will anders heißen | 120 Hz-iMac im Frühling? – Daybreak Apple

Pixel 6 vs. iPhone 13 | Facebook will anders heißen | 120 Hz-iMac im Frühling? – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das neue MacBook Pro ist da, ein neuer Mac Mini aber nicht und erst recht kein großer neuer iMac – kommt aber noch, heißt es. Was außerdem vielleicht bald kommt, ist Apple Music auf der Xbox. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.



Apple hat zwar einne neue Runde MacBooks geliefert, sonst aber keine neuen Rechner. Der iMac etwa wird von einigen Nutzern bereits sehnlichst in einer neuen großen Version erwartet, da das aktuelle 27 Zoll-Modell technisch doch schon deutlich in die Jahre gekommen ist. Nächsten Frühling könnte es so weit sein. Wieso, lest ihr hier.

Das MacBook Pro und sein Fast Charging

Das ist eher für technischfaszinierte Nutzer interessant: DAs neue MacBook Pro kann nicht per Fast Charging am Thunderbolt -Anschluss geladen werden. Das ist nicht direkt eine Folge unguten Verhaltens seitens Apple, sondern wohl auf ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren zurückzuführen, was dahinter steckt, lest ihr hier.

Facebook will anders heißen

Um sein Image zu verbessern? Oder vor allem den Fokus auf VR zu verdeutlichen, möchte Facebook sich umbenennen – irgendwas mit Horizon könnte der neue Name enthalten. Ende des Monats soll der neue Name bekanntgegeben werden, heißt es, hier dazu mehr.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Und da wollen wir auf jeden Fall auch ein anderes wichtiges Tech-Event dieser Tage erwähnen: Google hat sein Pixel 6 und 6 Pro vorgestellt und spielt damit wieder ganz oben mit. Bei Google erhofft man sich sehr viel von den neuen Modellen, diese können es sogar mit dem iPhone aufnehmen, davon zeigt sich Googles verantwortlicher Manager für die Pixel-Produkte überzeugt, hier lest ihr die Details.

Apple bringt die fehlenden Icons auf die Apple Watch Series 7 zurück.

Sie nervten durch ihre Abwesenheit und jetzt kommen sie wieder, alles was es dazu brauchte, war ein kleines Update und das kam von Apple, mehr dazu hier.

Die Kühlung des neuen MacBook Pro ist deutlich verbessert worden.

Sie soll mehr Luft bei weniger Lärm bewegen, allerdings auch fast nie benötigt werden, so Apple, hier dazu mehr.

Und das Programm bei Disney+ im November wollen wir euch auch nicht vorenthalten.

Damit darf ich euch einen entspannten Donnerstag wünschen!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!