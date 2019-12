Phil Schiller berichtet von frühen Tagen des Apple iPad und Multi-Touch

Die US-Zeitung “The New York Times” hat einen retrospektiven Artikel mit einem Rückblick auf das Jahr 2010 veröffentlicht, weil die Dekade endet. In dem Artikel unter dem Titel “The Decade Tech Lost its Way” ist auch ein Interview mit Phil Schiller enthalten, indem er über den Ursprung des iPad und Steve Jobs Rolle bei der Entwicklung erzählte.

Was sagte Phil Schiller?

Das iPad wurde am 27. Januar 2010 von Steve Jobs der Öffentlichkeit auf einem Special Event präsentiert und sollte einen nachhaltigen Einfluss auf das Unternehmen haben. Wie Phil Schiller im Interview mit der “New York Times” erläuterte, begann der Prozess, als Steve Jobs im Jahr 1997 zurück zu Apple kam. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Konzern in einer Phase der Erneuerung mit einer Idee zu einem “Computer Device” (Computergerät) für unter 500 US-Dollar, das die von Apple gewohnte Qualität und Nutzererfahrung bieten sollte.

Steve Jobs bemerkte, dass man einige Aspekte des klassischen Computers aggressiv umgestalten müsste, um den angepeilten Verkaufspreis erreichen zu können und signalisierte die Verabschiedung vom bewährten Clamshell-Design.

Das Team begann Schiller zufolge mit der Arbeit an der Multitouch-Technologie und diesen Zusammenhang wurde an einem Human Interface Design von , Bas Ording gezeigt, eine Demo, bei der ein Scrolling zu sehen war und sich der Bildschirm mit realistischer Physik auf und ab bewegte. Dies sei einer dieser “heilige Scheiße”-Momente gewesen.

Im Zuge der Entwicklung des iPhone 3G richtete Apple seine Aufmerksamkeit wieder auf das iPad-Projekt. Laut Schiller wurde es nun einfacher, da das Unternehmen aus dem iPhone-Projekt eine Menge gelernt habe. Das Konzept wurde übernommen und zu dem entwickelt, was später zum “first-gen iPad” werden sollte.

Als man zurück beim iPad war, sei es wirklich leicht gewesen, sich vorzustellen, was vom iPhone entfernt werden sollte und welche Punkte anders sein müssten, um das Produkt zu entwickeln, das es sein würde. Dieser Umstand sei eine echte Hilfe gewesen. Das iPad stellte die Konkurrenz mit seiner Vorstellung am 27. Januar 2010 in den Schatten und es sollte lange Zeit dauern, bis vor allem Samsung hier aufholte.

Das vollständige Interview mit Phil Schiller kann in der Onlineausgabe der “The New York Times” nachgelesen werden.

