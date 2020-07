pCloud: Neue EU-Server des Schweizer Cloud-Anbieters

Erneut möchten wir auf den Schweizer Cloud-Dienstleister pCloud hinweisen, dessen ausgiebige Funktionen wir Euch bereits in einem unserer Reviews vorgestellt haben (zum Artikel). Das Unternehmen legt außerdem enormen Wert auf Datenschutz und Sicherheit sowie auf Verschlüsselung.



Erfahrt hier alles darüber, was sich in den letzten Wochen getan hat.

Was ist neu?

Alle zukünftigen Benutzer von pCloud haben jetzt die Möglichkeit, den Serverstandort, an dem ihre Dateien gespeichert sind, selbst zu wählen. Dadurch erhaltet Ihr eine stärkere Kontrolle über die gespeicherten Dateien und deren Sicherheit. Derzeit könnt Ihr nur als neu registrierte Nutzer zwischen den verschiedenen Serverstandorten wählen. pCloud schließt aber nicht aus, dass sich zukünftig auch bestehende Kunden ihre Datenregion aussuchen können.

Sicherheit und Datenschutz – egal ob USA oder EU

Weiter verdeutlicht das Unternehmen explizit, dass die Daten der Benutzer stets in sicheren Händen seien, unabhängig davon, wo die Dateien gespeichert sind:

Unsere Datenrechenzentren wurden sorgfältig ausgewählt, nachdem sie einer strikten Risikobewertung unterzogen wurden, in der sie höchste Qualität und Zuverlässigkeit bewiesen haben. Dies schließt auch die Auswahl der bestmöglichen physischen und technischen Sicherheitsanwendungen zur Gewährleistung der Dateisicherheit ein.

Wie schon in unserem Review beschrieben, werden die Files normalerweise in ISO-zertifizierten Rechenzentren in Texas, USA gespeichert. Zur Gewährleistung einer ausreichenden Redundanz und Ausfallsicherheit werden mehrere Kopien Eurer Dateien an mindestens drei Standorten abgelegt. Um während des Dateitransfers einen vollständigen Schutz bieten zu können, erfolgen die Übertragungen per TLS/SSL-Protokollen.

Euch als Privatnutzer bietet das neu eröffnete Rechenzentrum in Luxemburg einen zusätzlichen Mehrwert an Security. Denn es soll den Kundenbedürfnissen selbst in den am stärksten regulierten Branchen in Bezug auf Verbraucherdatenschutz und Informationssicherheit gerecht werden. Die Auswahl einer Region zur Datenspeicherung ist hierbei von großer Bedeutung.

Das europäische Rechenzentrum von pCloud ist nach SSAE 16 SOC 2, Typ II zertifiziert. Darüber hinaus entspricht es einigen der bekanntesten Standards wie ISO 9001: 2015 (Norm für Qualitätsmanagementsysteme) und ISO 27001: 2013 (Norm für Informationssicherheitsmanagement).

Mit dieser Neuigkeit stärkt pCloud seine Positionierung als sicherer und datenschutzkonformer Cloud-Dienst. Hier sei auch nochmal pCloud Encryption erwähnt, wodurch Eure besonders sensiblen Daten zusätzlich clientseitig verschlüsselt sind – mehr dazu lest Ihr im vorangegangenen Review. Für die Geschäftsbenutzer unter Euch erhielt außerdem Crypto Shares zur sicheren Dateifreigabe Einzug in pCloud.

Weitere Informationen über alle von pCloud angewendeten Sicherheits- und Dateischutzmaßnahmen sowie über die Besonderheiten der Serverstandorte findet Ihr hier: https://www.pcloud.com/de/data-regions/

Danksagung

Noch einmal möchten wir pCloud danken, uns als Werbepartner in den letzten Wochen unterstützt zu haben. Dadurch können wir auch in Zukunft für kostenfreien Content garantieren. Wir weisen trotzdem darauf hin, dass Testberichte und Reviews stets einen unabhängigen Charakter haben und unsere persönliche Meinung widerspiegeln.

Schaut gerne bei pCloud vorbei sichert Euch einen GRATIS Premium-Monat.

