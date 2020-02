Patent: Apple bastelt an „All-Glass-iPhone“ vollkommen ohne Rand

Ein ziemlich spannendes neues Patent von Apple gelangt zurzeit an die Öffentlichkeit. Unter dem Namen „Electronic Device with Glass Enclosure“ hat Apple das US Patent No 20200057525 publiziert, das ein iPhone-ähnliches Gerät mit einem „six-sided glass“ abbildet. Klingt ziemlich abgefahren, und das ist es zunächst auch.

Im Grunde haben wir es mit einem iPhone zu tun, das zumindest vorne komplett aus Glas besteht. Nicht nur die gesamte Front wie bei den jetzigen iPhones besteht aus Glas. An den Seiten hin wird das Glas soweit gebogen, das es als eine Art „Unibody“-Gehäuse auch die Seiten einnimmt. Kein Metall mehr also. Herauskommt ein iPhone, das zum einen futuristisch aussieht, zum anderen aber auch deutlich funktionaler sein kann.

Mehrere Displays in einem?

Das Patent kann so interpretiert werden, dass auf dem iPhone nach wie vor von oben bis unten alles mögliche angezeigt werden kann. Wie bislang eben auch. Doch als zweite Ebene könnten an den Seiten jeweils kleine Widgets oder Knöpfe eingespielt werden. Wenn man das Gerät dann nur von der Seite betrachtet, könnte es einem schnell einen Überblick auf Aktienkurse, Benachrichtigungen oder schnelle Steuermöglichkeiten geben. Diese Widgets und Steuerungen könnten indessen auch verschwinden, wenn man normal auf das Gerät blickt, sodass keine störenden Elemente sichtbar sind.

Apple beschreibt das Ganze als so, als würde das Ganze aus mehreren Glaselementen bestehen, die der Nutzer jedoch nur als eines wahrnimmt. Schaut euch das Ganze hier einmal an: Ihr seht zum einen ein Hintergrundbild, das die gesamte Front einnimmt sowie Icons und einen Homescreen bisher. Zusätzlich werden jedoch seitlich Elemente darüber gelegt, die scheinbar auch verschwinden könnten.

Wir haben es hier also mit einem iPhone Display zu tun, das tatsächlich bis zu 100% der Front einnehmen könnte, nämlich als gebogener Bildschirm inklusive der gesamten Seiten.

Wie und wann das Ganze Realität werden könnte, bleibt wie immer abzuwarten. Diese Patente zeigen indessen, wie Apple neben biegsamen iPhones auch an etlichen anderen Designs arbeitet, die sich vom jetzigen Auftreten der iPhones deutlich unterscheiden. Die genannten Erfinder im Patent haben für Apple bereits mehr als 100 Patente angemeldet, die sich rundum künftige Displays, Glaselemente und mehr drehen.

