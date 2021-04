Home Deals Osterknaller bei Amazon: AirPods Pro für unter 200€

Wir wissen, es ist Karfreitag. Doch die Deals machen bei uns keine Pause und wir sind wieder einmal über die AirPods Pro gestolpert. Wie vor knapp anderthalb Wochen bietet der Versandhändler die In-Ears von Apple gerade wieder für unter 200 Euro an, genaugenommen werden 199,99 Euro fällig

AirPods Pro

Die AirPods Pro müssen nicht mehr großartig erklärt werden. Die In-Ear-Kopfhörer von Apple kommen mit einer Laufzeit von 4,5 Stunden bzw. knapp 4 Stunden bei aktiviertem ANC. Neben der aktiven Geräuschunterdrückung gibt es dazu noch den Transparenzmodus, der gerade an belebten Plätzen sehr angenehm ist. Spatial Audio wird ebenfalls unterstützt, so nennt Apple sein 3D-Soundformat. Ist zwar derzeit nur auf dem iPad in einigen Apps, darunter Disney+, nutzbar, macht aber Spass

Hier das aktuelle Amazon-Angebot: Apple AirPods Pro

Hersteller: Apple Computer

Preis bei amazon* : 199,99 EUR Apple Computer



