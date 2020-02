Oscar-Gewinner nach Preisverleihung: Auf dem MacBook kann man unmöglich schreiben

Im Rahmen der Oscar-Verleihung schoss Taika Waititi scharf gegen das MacBook von Apple. Auf dessen Tastatur lasse sich unmöglich schreiben, so der Gewinner des Oscars für das best adaptierte Drehbuch.

Auf der Oscar-Verleihung heute Nacht äußerte sich Taika Waititi im Pressegespräch im Anschluss an die Preisverleihung unter anderem auch zum MacBook von Apple. Der Gewinner des Oscar für das best adaptierte Drehbuch erklärte ziemlich deutlich, was er von den Tastaturen der Apple-Rechner hält – nicht viel. Es sei unmöglich, auf diesen Computern zu schreiben, so der 44-jährige Neuseeländer. Mit seiner Kritik steht er nicht allein.

Butterfly-Keyboard treibt Waititi zurück zum PC

Apple habe es geschafft, ihn mit dem Butterfly-Keyboard am Mac zurück zu einem PC zu treiben, so Waititi. Apple müsse das unbedingt in Ordnung bringen. Taika Waititi leidet an Schulterproblemen und empfindet die Arbeit an der MacBook-Tastatur als immens unbequem.

Die Butterfly-Keyboards gerieten nicht nur wegen ihrer extremen Anfälligkeit für Defekte, sondern auch aufgrund des flachen und harten Tastenanschlags in die Kritik. Apple hat darauf reagiert und dem MacBook Pro 16 Zoll das neue Magic Keyboard verpasst, dessen Tasten einen Scherenmechanismus und einen insgesamt angenehmeren Anschlag aufweisen. Ob der Filmemacher auch schon das neue Magic Keyboard des 16 Zoll-MacBook ausprobiert hat, ist nicht bekannt.

Wie wir in früheren Meldungen berichtet hatten, wird 2020 wohl auch der Rest des Lineups die neue Tastatur erhalten. Auch ein überarbeitetes Smart Keyboard für das iPad mit den neuen Tasten steht im Raum.

