„One More Thing“ mal wieder oder Enttäuschung zur Keynote? | Apple verbannt Briefwahl-App | iPhone verliert an Boden – Daybreak Apple

Guten Morgen liebe Leser! Na, was für ein Tag ist heute und welches wichtige Ereignis ist auf dieses Datum gefallen? Mit dieser ganz und gar nicht mysteriösen Frage begrüßt euch Captain Obvious an diesem Dienstag Morgen und blickt gemeinsam mit euch auf die letzten 24 Stunden in der Apple-Welt. Und die können sich von der aktuellen weltweiten Großwetterlage nur bedingt freimachen ich habe jedoch eine wirklich coole Sache im Gepäck, die den Leuten vielleicht demnächst viel Ärger ersparen könnte, aber der Reihe nach.

Und da ist wieder ein „One more thing“, allerdings dürfte der Überraschungseffekt doch recht überschaubar ausfallen: Apple hat eingeladen, zur dritten Keynote in drei Monaten am 10. November. Schon ziemlich bald also. Da werden ziemlich sicher die neuen Macs mit Apple Silicon vorgestellt.

Mit etwas Pech werden viele von euch enttäuscht werden: Kein 14 Zoll-Modell und kein 12 Zoll-Dauerläufer sollen da kommen, wie umtriebige Leaker zuletzt vermuteten. Hoffen wir mal, sie irren sich.

Apple entfernt Briefwahl-App

Vor den Wahlen in den USA ist diese Meldung von nicht zu geringer Bedeutung, auch wenn sie euch recht kalt gelassen habt. Aber kein Wunder, musstet ihr euch ja zuletzt auch nicht fragen, ob eure Briefwahlstimme ordnungsgemäß gezählt wurde. Was Apple für ein Problem mit dieser App hatte, ist nicht klar, möglicherweise war es schlicht die in den USA derzeit allgegenwärtige Nervosität vor der Wahl, die als Charaktertest für die amerikanische Demokratie gesehen wird.

Der verspätete iPhone 12-Start kostet Apple den Platz auf dem Treppchen

Das hat Apple jetzt davon: Weil das iPhone 12 aufgrund von Corona später startete, ist Apple nicht länger der drittgrößte Smartphonehersteller der Welt. Das iPhone wurde zuletzt von den Chinesen überholt, das könnte sich aber im nächsten Quartal bereits wieder ändern, hier gibt’s die Infos zum aktuellen Smartphonemarkt.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Der Kollege hat sich bemüht, die Homescreens aller Apfelpage.de-Redakteure einzufangen und euch zu präsentieren. Meinen Homescreen werdet ihr dort aber vergeblich suchen, ich habe leider alle Deadlines schlicht verpasst.

Die Apple Watch unterstützt das EKG-Feature bald auch in Südkorea.

Es dauert immer eine Weile, bis Apple die EKG-Funktion der Apple Watch in neuen Märkten freischaltet. Die USA waren hier zuerst dran, Deutschland kam mit einer nicht zu großen Verspätung dann auch an die Reihe. In Südkorea wird das Feature demnächst erst freigeschaltet.

Bald gibt es Updates für die Apple Watch und das Apple TV

Die nächsten Updates kündigen sich an: watchOS 7.1 und tvOS 14.2 haben heute auch ihre GM-Versionen erhalten, bis zum finalen Update dauert es also nicht mehr lange.

Klappt der Corona-Test bald ohne Abstrich?

Habt ihr schon einmal einen Corona-Test mitmachen müssen? Also, ich schon und ich kann euch sagen, es ist eine wahrhaft unangenehme Prozedur. Die könnte bald überflüssig werden. Forschern am MIT ist es gelungen, den Corona-Test mittels einer Klangprobe durchzuführen. Die setzt auf das vorsätzliche intensive Husten einer Person. Der Husten eines Covid-19-Infizierten klingt anders als das eines gesunden Menschen, so die Forscher. Das erstaunlichste daran: Die Genauigkeit der Methode erreicht vor allem bei asymptomatischen Menschen 100%, also bei Personen, die sich noch völlig gesund fühlen. Das ganze basiert auf einer KI, die mit Klangproben tausender Personen trainiert wurde und in Zukunft auch auf einem Smartphone laufen kann. Ich wage mir gar nicht vorzustellen, wie viele praktische Probleme sich dadurch in unserem Corona-infizierten Alltag lösen ließen.

Kommt gut durch den Tag!

